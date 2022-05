Sau cơn mưa bất chợt, trung tâm TP.HCM giảm 4 độ C

Ghi nhận từ 9 - 10 giờ sáng ở trung tâm TP.HCM, trời nhiều mây nhưng vẫn oi ả, nhiều người mưu sinh trên đường mồ hôi ướt áo vì nóng bức.

Đến 10 giờ 10 phút, nhiệt độ đo được tại Q.1 vẫn là 30,4oC. Ngay sau đó, trời bắt đầu đổ mưa. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, đến 10 giờ 50 phút, nhiệt độ tại Q.1 đã giảm còn 26,2oC. Tiết trời mát mẻ, dễ chịu duy trì đến đầu giờ chiều. Tại thời điểm 13 giờ 10 phút, nhiệt độ tại Q.1 là 27oC.

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, đây là hiện tượng thời tiết bình thường. Nhiệt độ ở trung tâm TP.HCM giảm 4oC trong 40 phút là do mưa trên khu vực, đồng thời, mưa lớn ở quận khác cũng làm cho mây nhiều lên, nhiệt độ giảm xuống.

Đơn vị này cũng thông tin thêm, trong ngày hôm qua, thời tiết Nam bộ nhiều mây, ngày có lúc giảm mây và nắng cường độ giảm so với 24 giờ trước đó. Mưa nhiều duy trì trên khu vực ở các tỉnh Đông Nam bộ, miền Tây, mưa lớn tập trung ở các tỉnh miền Tây.

Sáng nay, quan sát radar thời tiết, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết mây phát triển nhiều trên khu vực Tây Ninh, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang khoảng vài giờ có thể gây mưa cho khu vực này.





Hôm nay, không khí lạnh di chuyển ra phía đông và suy yếu. Rãnh áp thấp có vị trí qua Trung Trung bộ hoạt động không mạnh. Áp cao cận nhiệt đới hạ trục xuống phía nam qua miền Tây Nam bộ tiếp tục suy yếu và rút ra phía đông. Gió mùa Tây Nam có cường độ ít thay đổi.

Dự báo thời tiết Nam bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, trưa chiều giảm mây và nắng. Từ 13 giờ mây phát triển gây mưa rào rải rác trên khu vực (có xu hướng giảm nhẹ, không nhiều so với hôm qua). Tuy nhiên vẫn có nơi mưa vừa, mưa to tập trung nhiều hơn ở các tỉnh miền Tây như: Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, Trà Vinh, Cà Mau và phía bắc miền Đông như Tây Ninh và phía bắc tỉnh Bình Phước. Trong cơn giông đề phòng, lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo từ 48 - 72 giờ tới, khu vực Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng. Mưa có xu hướng giảm chỉ còn tập trung vào chiều tối (rải rác đến vài nơi), có nơi vẫn còn mưa vừa, mưa to và giông, đêm ít mưa. Trong cơn giông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.