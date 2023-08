Sau 'cú ngã' của Sơn Tùng và Chi Pu, giám đốc sáng tạo Ben Phạm nói gì?

Ben Phạm là cái tên được khán giả lẫn giới sáng tạo nghệ thuật yêu mến bởi sự đa tài và thành công khi tuổi đời còn rất trẻ. Ở độ tuổi 22, Ben Phạm khiến công chúng bất ngờ và tò mò khi đảm nhận vị trí giám đốc nghệ thuật tại công ty M-TP Entertainment của ca sĩ Sơn Tùng M-TP vào năm 2020. Các sản phẩm do Ben Phạm thực hiện đã nhận được nhiều lời khen như Có chắc yêu là đây, Chúng ta của hiện tại, Muộn rồi mà sao còn,... Tuy nhiên, anh quyết định rời công ty sau 2 năm gắn bó với mong muốn học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Ben Phạm

Với kinh nghiệm hoạt động và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp, Ben Phạm đã ghi dấu ấn với loạt sản phẩm âm nhạc đầy ấn tượng. Tuy nhiên, anh gặp phải cú vấp đáng tiếc trong sự nghiệp khi MV Black Hickey, Sashimi của Chi Pu và MV There's No One At All của Sơn Tùng M-TP đã nhận về nhiều phản ứng trái chiều.