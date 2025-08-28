Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Sâu đầu đen tàn phá, dừa chết hàng loạt khiến người dân lo lắng

Hải Phong
Hải Phong
28/08/2025 12:24 GMT+7

Tính đến cuối tháng 7.2025, các phường Tam Quan, Hoài Nhơn Tây và Bồng Sơn (Gia Lai) có khoảng 1.915 cây dừa bị sâu đầu đen tàn phá, khiến dừa chết hàng loạt.

Từ tháng 3.2025 đến nay, tình hình sâu đầu đen gây hại trên cây dừa tại nhiều địa phương ở P.Tam Quan và Hoài Nhơn Tây (Gia Lai) diễn biến phức tạp, khiến hàng loạt cây dừa suy kiệt, nhiều diện tích có nguy cơ mất trắng. 

Từ phản ánh của người dân, UBND P.Tam Quan đã phối hợp Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật khu vực 1 cùng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai kiểm tra thực tế tại các vườn dừa bị sâu đầu đen tàn phá.

Sâu đầu đen tàn phá, dừa chết hàng loạt khiến người dân lo lắng - Ảnh 1.

Theo báo cáo của UBND P.Tam Quan, sâu đầu đen đã gây hại trên diện tích khoảng 9,6 ha dừa, tương đương 1.500 cây. Trong đó, riêng P.Tam Quan có khoảng 800 cây bị tàn phá, ở P.Hoài Nhơn Tây có 700 cây dừa bị tàn phá

ẢNH: HẢI PHONG

Sâu đầu đen tàn phá, dừa chết hàng loạt khiến người dân lo lắng - Ảnh 2.

Hiện có 300 cây dừa bị thiệt hại nặng, 500 cây nhiễm trung bình và 700 cây nhiễm nhẹ

ẢNH: HẢI PHONG

Sâu đầu đen tàn phá, dừa chết hàng loạt khiến người dân lo lắng - Ảnh 3.

Ông Bùi Văn Hùng (58 tuổi, ở khu phố Hội An, P.Tam Quan) cho biết gia đình có hàng chục cây dừa thì nay gần như bị sâu đầu đen tàn phá hết. “Ban đầu chúng ăn lá, sau đó cây khô dần rồi chết. Dừa chết khiến thu nhập của người dân nơi đây sụt giảm, đời sống bị ảnh hưởng nặng nề”, ông Hùng chia sẻ

ẢNH: HẢI PHONG

Sâu đầu đen tàn phá, dừa chết hàng loạt khiến người dân lo lắng - Ảnh 4.

Còn bà Lê Thị Lan (51 tuổi, ở thôn Cự Tài 1, P.Hoài Nhơn Tây) cho biết, từ tháng 10.2024, cây dừa của gia đình bà bắt đầu bị cháy lá, sau đó chết. Một thời gian sau, triệu chứng này lan rộng qua các cây dừa khác, khiến dừa trong vườn chết hàng loạt. "Mong cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân khiến dừa chết hàng loạt, có hướng xử lý để giúp người dân", bà Lan bày tỏ

ẢNH: HẢI PHONG

Sâu đầu đen tàn phá, dừa chết hàng loạt khiến người dân lo lắng - Ảnh 5.

Đoàn kiểm tra của UBND P.Tam Quan phối hợp với Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật khu vực 1 cùng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai đã hướng dẫn người dân biện pháp xử lý ban đầu như vệ sinh vườn, cắt bỏ và tiêu hủy các tàu lá bị sâu hại

ẢNH: HẢI PHONG

Sâu đầu đen tàn phá, dừa chết hàng loạt khiến người dân lo lắng - Ảnh 6.

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, tính đến cuối tháng 7.2025, các phường Tam Quan, Hoài Nhơn Tây và Bồng Sơn có khoảng 1.915 cây dừa bị nhiễm sâu đầu đen (Opisina arenosella Walker). Đây là loài sâu hại nguy hiểm, sâu non ăn biểu bì mặt trong của lá, làm cây suy kiệt, giảm năng suất, thậm chí có thể khiến dừa chết hàng loạt

ẢNH: HẢI PHONG

Sâu đầu đen tàn phá, dừa chết hàng loạt khiến người dân lo lắng - Ảnh 7.

Trước diễn biến phức tạp, Sở NN-MT tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương rà soát toàn bộ diện tích dừa; khoanh vùng, huy động lực lượng tiêu hủy nguồn sâu hại, không để lây lan diện rộng. Đồng thời, địa phương cần bố trí kinh phí, vận động người dân triển khai đồng bộ các giải pháp phòng trừ theo hướng dẫn chuyên môn

ẢNH: HẢI PHONG

Sâu đầu đen tàn phá, dừa chết hàng loạt khiến người dân lo lắng - Ảnh 8.

Sở NN-MT tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh tiếp tục chỉ đạo các trạm bảo vệ thực vật khu vực phối hợp địa phương thống kê diện tích nhiễm, khoanh vùng, xử lý ngay và dứt điểm. Ngoài ra, cần hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, ưu tiên chế phẩm sinh học, thu gom bao bì đúng quy định, hạn chế tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

ẢNH: HẢI PHONG

Tin liên quan

Bến Tre: Người dân 'tố' cơ sở sản xuất củ hũ dừa gây ô nhiễm

Bến Tre: Người dân 'tố' cơ sở sản xuất củ hũ dừa gây ô nhiễm

Lãnh đạo UBND H.Châu Thành (Bến Tre) đã nhận được báo cáo của UBND xã An Khánh cũng như phản ánh của người dân tố một cơ sở sản xuất củ hũ dừa trên địa bàn gây ô nhiễm, phát tán sâu bệnh gây hại vườn dừa.

Khám phá thêm chủ đề

sâu đầu đen cây dừa Gia Lai dừa chết hàng loạt sâu hại dừa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận