Sâu đầu đen tàn phá, dừa chết hàng loạt khiến người dân lo lắng

Từ tháng 3.2025 đến nay, tình hình sâu đầu đen gây hại trên cây dừa tại nhiều địa phương ở P.Tam Quan và Hoài Nhơn Tây (Gia Lai) diễn biến phức tạp, khiến hàng loạt cây dừa suy kiệt, nhiều diện tích có nguy cơ mất trắng.

Từ phản ánh của người dân, UBND P.Tam Quan đã phối hợp Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật khu vực 1 cùng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai kiểm tra thực tế tại các vườn dừa bị sâu đầu đen tàn phá.

Theo báo cáo của UBND P.Tam Quan, sâu đầu đen đã gây hại trên diện tích khoảng 9,6 ha dừa, tương đương 1.500 cây. Trong đó, riêng P.Tam Quan có khoảng 800 cây bị tàn phá, ở P.Hoài Nhơn Tây có 700 cây dừa bị tàn phá ẢNH: HẢI PHONG

Hiện có 300 cây dừa bị thiệt hại nặng, 500 cây nhiễm trung bình và 700 cây nhiễm nhẹ ẢNH: HẢI PHONG

Ông Bùi Văn Hùng (58 tuổi, ở khu phố Hội An, P.Tam Quan) cho biết gia đình có hàng chục cây dừa thì nay gần như bị sâu đầu đen tàn phá hết. “Ban đầu chúng ăn lá, sau đó cây khô dần rồi chết. Dừa chết khiến thu nhập của người dân nơi đây sụt giảm, đời sống bị ảnh hưởng nặng nề”, ông Hùng chia sẻ ẢNH: HẢI PHONG

Còn bà Lê Thị Lan (51 tuổi, ở thôn Cự Tài 1, P.Hoài Nhơn Tây) cho biết, từ tháng 10.2024, cây dừa của gia đình bà bắt đầu bị cháy lá, sau đó chết. Một thời gian sau, triệu chứng này lan rộng qua các cây dừa khác, khiến dừa trong vườn chết hàng loạt. "Mong cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân khiến dừa chết hàng loạt, có hướng xử lý để giúp người dân", bà Lan bày tỏ ẢNH: HẢI PHONG

Đoàn kiểm tra của UBND P.Tam Quan phối hợp với Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật khu vực 1 cùng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai đã hướng dẫn người dân biện pháp xử lý ban đầu như vệ sinh vườn, cắt bỏ và tiêu hủy các tàu lá bị sâu hại ẢNH: HẢI PHONG

Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, tính đến cuối tháng 7.2025, các phường Tam Quan, Hoài Nhơn Tây và Bồng Sơn có khoảng 1.915 cây dừa bị nhiễm sâu đầu đen (Opisina arenosella Walker). Đây là loài sâu hại nguy hiểm, sâu non ăn biểu bì mặt trong của lá, làm cây suy kiệt, giảm năng suất, thậm chí có thể khiến dừa chết hàng loạt ẢNH: HẢI PHONG

Trước diễn biến phức tạp, Sở NN-MT tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương rà soát toàn bộ diện tích dừa; khoanh vùng, huy động lực lượng tiêu hủy nguồn sâu hại, không để lây lan diện rộng. Đồng thời, địa phương cần bố trí kinh phí, vận động người dân triển khai đồng bộ các giải pháp phòng trừ theo hướng dẫn chuyên môn ẢNH: HẢI PHONG