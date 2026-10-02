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    Giáo dục

    Sau đối thoại, 127 học sinh ở Nghệ An vẫn chưa đến trường

    Khánh Hoan
    Khánh Hoan

    Sau cuộc đối thoại giữa Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An với phụ huynh, người dân thôn Tiến Sơn, số học sinh trở lại trường vẫn không thay đổi. Hiện vẫn còn 127 học sinh chưa đến lớp.

    Sáng 2.10, ông Đậu Viết Triều, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quỳnh Tam (xã Quỳnh Tam, Nghệ An), cho biết sáng cùng ngày, vẫn chỉ có 39 trong tổng số 166 học sinh của điểm trường lẻ Tiến Sơn đến học tại điểm chính và các phân hiệu của Trường tiểu học Quỳnh Tam. Như vậy, còn 127 học sinh vẫn chưa trở lại lớp.

    Trước đó, chiều 1.10, ông Thái Văn Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cùng lãnh đạo Sở GD-ĐT, các sở, ngành và chính quyền địa phương đã đối thoại với phụ huynh, người dân thôn Tiến Sơn.

    Sau đối thoại, 127 học sinh ở Nghệ An vẫn chưa đến trường - Ảnh 1.

    Ông Thái Văn Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT, tại buổi đối thoại

    ẢNH: HÀ MY

    Tại buổi đối thoại, phụ huynh nêu nhiều băn khoăn khi dừng hoạt động điểm trường lẻ, trong đó quãng đường học sinh phải di chuyển xa, tình trạng một số trẻ bị say xe và các khoản đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trước đây.

    Lãnh đạo tỉnh, ngành giáo dục và chính quyền địa phương đã giải đáp các kiến nghị, đồng thời đưa ra các giải pháp hỗ trợ học sinh điểm trường lẻ Tiến Sơn khi chuyển về điểm chính và các phân hiệu của Trường tiểu học Quỳnh Tam, như đưa đón miễn phí bằng xe ô tô, tổ chức ăn bán trú tại trường.

    Kết luận buổi đối thoại, ông Thái Văn Thành yêu cầu từ ngày 2.10, chính quyền địa phương, nhà trường và phụ huynh phối hợp đưa học sinh trở lại lớp, bảo đảm quyền học tập của các em.

    Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu xã Quỳnh Tam tiếp tục bố trí xe đưa đón học sinh an toàn, hỗ trợ ăn trưa và không giới hạn thời gian thực hiện. Trường hợp nguồn lực địa phương không đáp ứng, tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ.

    Sau đối thoại, 127 học sinh ở Nghệ An vẫn chưa đến trường - Ảnh 2.

    Phòng học tại điểm trường lẻ Tiến Sơn đã xuống cấp

    ẢNH: H.MY

    Nhà trường được yêu cầu bố trí giáo viên chủ nhiệm có kinh nghiệm, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy bù để những học sinh trở lại trường muộn có thể theo kịp chương trình.

    Như Thanh Niên đã thông tin, việc dừng hoạt động điểm trường lẻ Tiến Sơn, chuyển học sinh về điểm chính và các phân hiệu của Trường tiểu học Quỳnh Tam chưa nhận được sự đồng thuận của một bộ phận phụ huynh. 

    Theo chính quyền địa phương, điểm trường này được xây dựng từ 28 năm trước và đã xuống cấp, không còn an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn muốn tiếp tục duy trì điểm trường này để thuận tiện cho việc đưa đón con.

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