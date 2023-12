Sau đợt sa thải nhân viên, Bungie xác nhận trì hoãn bản mở rộng Destiny 2

Theo Engadget, Bungie đã chính thức trì hoãn bản mở rộng The Final Shape sắp ra mắt của Destiny 2 đến ngày 4.6.2024, thông tin được xác nhận thông qua một đoạn video được đăng tải bởi giám đốc trò chơi Joel Blackburn.

Việc trì hoãn phát hành này đã được đồn đại trong vài tháng qua, kể từ khi công ty sa thải một lượng lớn nhân viên làm việc trong dự án. Bản mở rộng ban đầu được cho là sẽ ra mắt vào tháng 2.2024 và sẽ đóng vai trò kết thúc cốt truyện chính của trò chơi.

Tuy nhiên, Bungie cho biết sự chậm trễ của bản mở rộng chỉ là vì phần chơi mới cần thêm thời gian phát triển để đạt được chính xác những gì công ty mong đợi, đồng thời lưu ý rằng các nhân viên đang hoàn thiện phần mở rộng để mang đến một tầm nhìn lớn hơn và táo bạo hơn. Để đạt được mục tiêu đó, công ty đang điều chỉnh lại lịch phát hành một chút để giảm bớt gánh nặng cho đội ngũ phát triển.

Bản mở rộng The Final Shape của Destiny 2 dự kiến ra mắt vào tháng 6 năm 2024

BUNGIE

Để bù đắp cho sự chậm trễ, Bungie sẽ chuyển mùa Season of the Wish sang mô hình nhiều tập với nhiều nội dung hơn trước đây. Kể từ tháng 2 năm sau, trò chơi sẽ có các nhiệm vụ hàng tuần với tên gọi Wishes và mang đến nhiều phần thưởng độc đáo. Bungie cũng sẽ dời sự kiện mùa hè Guardian Games sang tháng 3. Cuối cùng, vào tháng 4, người chơi sẽ nhận được bản cập nhật nội dung kéo dài hai tháng có tên Destiny 2: Into the Light, đóng vai trò như một cầu nối đến bản mở rộng The Final Shape.

Bản mở rộng sắp tới của Destiny 2 không phải là tựa game duy nhất bị trì hoãn sau những đợt sa thải. Bungie cũng đã dời ngày phát hành của game bắn súng Marathon cho đến năm 2025. Đây là IP được khởi động lại kể từ lần đầu tiên xuất hiện trên máy Mac vào năm 1994.

Đối với The Final Shape, bản mở rộng sẽ cung cấp các ngục tối mới, bản đồ mới, lớp nhân vật mới và hơn thế nữa.