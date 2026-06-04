Sau gần 1 năm khởi công, bờ Bắc kênh Đôi đang thay đổi theo cách ít ai ngờ tới

Sau gần một năm kể từ ngày dự án khởi công vào tháng 8.2025, diện mạo khu vực đã bắt đầu có những thay đổi rõ nét. Những mét bờ kè đầu tiên đang dần xuất hiện dọc bờ Bắc kênh Đôi.

Nhiều người dân sinh sống dọc tuyến đường Nguyễn Duy cho biết, họ không chỉ mong dòng kênh sạch hơn mà còn hy vọng khi công trình hoàn thành sẽ có thêm những tuyến đường ven kênh thông thoáng, những không gian xanh, nơi có thể đi dạo, tập thể dục như nhiều tuyến kênh đã được cải tạo trước đó của thành phố.

Đây là hình ảnh bờ Bắc kênh Đôi vào năm 2025, thời điểm khu vực này vẫn còn nhiều nhà ven kênh lụp xụp ẢNH: SẦM ÁNH

Hình ảnh Kênh Đôi vào năm 2025, khi bờ bắc Kênh Đôi vẫn còn nhiều ngôi nhà ven kênh ẢNH: SẦM ÁNH

Những mét bờ kè đầu tiên đang dần xuất hiện dọc bờ Bắc kênh Đôi vào tháng 6.2026 ẢNH: SẦM ÁNH

Trên đường Nguyễn Duy, tại những khu vực người dân đã bàn giao mặt bằng, các hàng rào tôn cũng đã được dựng lên phục vụ quá trình thi công dự án.

Đây là một trong những dự án chỉnh trang đô thị quy mô lớn của TP.HCM với tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng. Theo thiết kế, dự án sẽ xây dựng khoảng 4,3 km bờ kè dọc bờ Bắc kênh Đôi, kết hợp nạo vét một phần lòng kênh nhằm cải thiện khả năng thoát nước, giảm ô nhiễm môi trường và chỉnh trang cảnh quan đô thị. Đồng thời, các tuyến đường dọc kênh như Nguyễn Duy và Hoài Thanh cũng sẽ được mở rộng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và kết nối khu vực.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, hiện toàn thành phố vẫn còn khoảng 39.600 căn nhà nằm trên và ven sông, kênh, rạch ẢNH: SẦM ÁNH

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, hiện toàn thành phố vẫn còn khoảng 39.600 căn nhà nằm trên và ven sông, kênh, rạch. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành việc di dời khoảng 20.000 căn, tương đương 50% số nhà thuộc diện cần giải tỏa để phục vụ chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường.

Dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi được kỳ vọng không chỉ giúp cải thiện khả năng thoát nước, giảm ô nhiễm môi trường mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực phía nam TP.HCM. Và với những người dân đã gắn bó nhiều năm bên dòng kênh này, điều họ chờ đợi không chỉ là một tuyến bờ kè mới, mà còn là một không gian sống sạch hơn, đẹp hơn và đáng sống hơn trong tương lai.