Sau hơn 2 tháng, Westlife bất ngờ nhớ về concert ở Việt Nam

Westlife tại concert tổ chức ở TP.HCM BTC

Hôm 26.1, Westlife bất ngờ cập nhật clip về hai đêm diễn The Wild Dreams Tour tại Việt Nam, kèm dòng trạng thái: "Vietnam, you were something truly special" (tạm dịch: Việt Nam, các bạn là điều gì đó rất đặc biệt). Đặc biệt, trong clip, nhóm còn gửi lời chào bằng tiếng Việt: "Xin chào TP.HCM".



Bên cạnh đó, video còn ghi lại loạt tiết mục bùng nổ của Westlife, khi nhóm hòa giọng đầy cảm xúc với hàng ngàn khán giả hay lúc tương tác thú vị với fan cho đến giây phút cầm quốc kỳ Việt Nam và Ireland cùng nhau. "Biển xanh" lightstick rực rỡ hay pháo hoa giấy hoành tráng tại sân vận động Thống Nhất cũng là điểm nhấn trong clip.

Nhóm bất ngờ chia sẻ về đêm diễn ở Việt Nam sau 2 tháng CẮT TỪ CLIP

Fan Việt thích thú với video tổng hợp hai đêm diễn CẮT TỪ CLIP

Dân mạng Việt Nam thả tim và chia sẻ rầm rộ video tổng hợp hai đêm diễn của Westlife tại TP.HCM. "2023 đối với tôi thật sự tuyệt vời khi được xem các bạn biểu diễn tại quê hương", "Hy vọng nhóm sẽ sớm trở lại Việt Nam", "Lần sau Westlife đến Hà Nội nhé"… là những bình luận thu hút nhiều tương tác phía dưới đoạn clip.

The Wild Dreams Tour hay The Hits Tour là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Westlife đi qua nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Hai đêm diễn 21 và 22.11 của nhóm tổ chức tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) với khoảng 30.000 khán giả.

Ở đêm diễn 21.11, bên cạnh lời khen ngợi về những màn trình diễn đỉnh cao của Westlife là hàng loạt lời chỉ trích ban tổ chức từ khâu bố trí cách di chuyển cho khán giả vào sân lòng vòng, số ghế lộn xộn, ghế ngồi kém chất lượng bị đọng nước và rác… cho đến cách sắp xếp vị trí ngồi bất hợp lý. Đêm 22.11, ban tổ chức đã có khắc phục các điểm yếu trên.

Ban tổ chức concert Westlife ở TP.HCM vướng không ít lùm xùm BTC

Tuy nhiên, sau hai đêm diễn của Westlife, cộng đồng mạng lan truyền tấm băng rôn in hình 4 thành viên của nhóm nhạc Ireland có logo của một sàn giao dịch tiền ảo ở phía góc phải. Ngoài ra, nhiều khán giả cho biết quạt, lightstick quảng cáo web cá độ cũng được phát bên trong sân vận động. Phía ban tổ chức lên tiếng cho biết chương trình chỉ có một đơn vị tài trợ duy nhất là một ngân hàng, có logo trên các ấn phẩm chính thức của show. Song, trong buổi diễn, nhiều đơn vị đã tặng các vật dụng cổ động cho người hâm mộ không qua ban tổ chức. Ban tổ chức nhận lỗi vì đã không kiểm soát kỹ, gây nhiều ảnh hưởng đến chương trình.