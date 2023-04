Sau kiểm toán, nhiều cổ phiếu bị cắt dịch vụ cho vay margin

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đã bổ sung mới 5 cổ phiếu gồm DTL, TSC, HAR, HII, NKG vào danh sách không được vay margin, đưa danh sách này lên 79 cổ phiếu. Nguyên nhân do bị thua lỗ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Cụ thể, báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty CP Đại Thiên Lộc (DTL) cho thấy năm 2022 công ty bị lỗ hợp nhất hơn 152,6 tỉ đồng, giảm mạnh so với số lãi hơn 56 tỉ đồng của năm 2021. Công ty giải trình chủ yếu do biến động của giá nguyên liệu thép cán nóng, lãi suất tăng cao, thị trường xuất khẩu giảm...

Nhiều cổ phiếu không được phép vay margin trong quý 2/2023 NGỌC THẮNG

Tương tự, Công ty CP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC) năm vừa qua bị thua lỗ hơn 46,4 tỉ đồng trong khi năm 2021 vẫn lãi hơn 132 tỉ đồng. Chủ yếu năm 2021 có ghi nhận khoản lãi do hợp nhất kinh doanh Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa.

Đối với Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR) năm 2022 ghi nhận lỗ sau thuế gần 44 tỉ đồng, giảm mạnh so với mức lãi 36 tỉ đồng trong năm 2021. Theo giải trình của công ty, năm 2022 thua lỗ là do công ty tái cơ cấu các khoản đầu tư để tạo nguồn vốn chuyển hướng kinh doanh sang bất động sản công nghiệp trước bối cảnh thị trường bất động sản gặp nhiều biến động, khó khăn. Trên cơ sở đó, HAR đã thoái vốn tại Công ty CP Khu du lịch Đảo San hô và thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh khách sạn boutique dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ năm 2022.

Đối với Công ty CP thép Nam Kim (NKG), báo cáo kiểm toán cũng ghi nhận lỗ ròng gần 125 tỉ đồng trong năm 2022. Đáng chú ý, con số này tăng gần gấp đôi so với báo cao công ty tự lập lỗ 67 tỉ đồng.

Trường hợp Công ty CP An Tiến Industries (HII) sau kiểm toán cũng bị lỗ hợp nhất hơn 142 tỉ đồng, giảm mạnh 237% so với con số lãi gần 104 tỉ đồng trong năm 2021. Công ty cho biết nguyên nhân của sự chênh lệch này là do thị trường hạt nhựa nguyên liệu thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, giá hạt nhựa giảm khiến lợi nhuận hoạt động thương mại giảm so với cùng kỳ...