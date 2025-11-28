Sau lũ lịch sử: Người dân Đắk Lắk rưng rưng 'trả ơn' người phương xa

Trong những ngày cơn lũ lịch sử tàn phá tại đây, khung cảnh đau thương, mất mát hiện lên như một vết cứa xé lòng. Nước rút đi để lại một màu bùn đất xám xịt, cuốn trôi tài sản và cả những ước mơ mưu sinh giản dị.

Những ngày sau lũ, khắp các tuyến đường làng ngõ xóm, đông nghẹt những đoàn xe cứu trợ từ khắp các tỉnh thành đổ về. Những phần quà san sẻ, những túi gạo, hộp mì, chai nước được trao đi không chỉ là vật chất mà còn là tấm lòng, là sự động viên lớn lao.

Tấm lòng "một miếng khi đói" giữa cơm manh áo đơn sơ

Chiều muộn 25.11, sau một ngày dài dầm mình trong nước lũ tại rốn lũ Hoà Xuân để tác nghiệp và trao quà, PV Báo Thanh Niên cùng đoàn cứu trợ từ Quảng Trị vào vùng lũ Nam Trung bộ đã đói lả. Cả đoàn tìm đến một quán cơm tấm ven đường Trường Chinh. Lũ vừa đi qua, quán ăn cũng chỉ kịp dọn ra những món đơn sơ, thậm chí không đủ phần để lót dạ cho cả 7 thành viên.

Chú Châu tặng đoàn cứu trợ chúng tôi 1 hộp thịt gà nóng hổi ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đang lúc đói mệt, chú Châu, một người dân Phú Yên đến mua cơm, nghe chuyện của đoàn đã lẳng lặng rời đi. Khoảng chục phút sau, chú quay trở lại với một hộp thịt gà còn nóng hổi trên tay. Chú Châu đặt phần thịt gà lên bàn, ánh mắt hiền lành: "Thấy mấy chú không có gì ăn, tôi tặng một ít tấm lòng cho mấy chú, cảm ơn đã đến để giúp người dân quê tôi".

Cả đoàn chúng tôi lặng đi, xúc động. Giữa lúc cả vùng đất còn đang chật vật với miếng cơm manh áo, người dân vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, chú Châu đã dành tặng phần thức ăn ngon cho đoàn cứu trợ. Một sự "trả ơn" mộc mạc, chân thành.

"Nhà chị rộng, các em cứ ghé lại mà ngủ"

Tối cùng ngày, khi màn đêm buông xuống trên P.Tuy Hòa, chúng tôi loay hoay tìm một chỗ tá túc trên đường Trần Phú, chuẩn bị cho hành trình cứu trợ ngày mai. Giữa lúc khó khăn, đoàn lại có cơ duyên gặp chị Xuân Hương, một người dân địa phương.

Thấy những chiếc áo phông dính bùn đất, thấy những gương mặt mệt mỏi của đoàn cứu trợ, chị Hương vội vã tiến đến đề nghị: "Nhà chị rộng, chỉ có hai mẹ con, các em không chê thì cứ ghé lại ngủ cho khoẻ, mai tiếp tục đi giúp bà con vùng lũ. Ăn uống chị lo cho, không sao hết!".

Chị Xuân Hương không ngại cho đoàn cứu trợ ở lại nhà miễn phí ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Khi chúng tôi bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng của chị, chị Xuân Hương khiêm tốn: "Tấm lòng của tụi em mới nhiều chớ, chị không làm gì giúp cho dân được nên khi thấy người khác làm chị rất hạnh phúc".

Chiếc bánh tráng của cụ bà vùng lũ

Lòng tốt của người dân vùng rốn lũ không chỉ dừng lại ở những bữa cơm, chỗ ngủ. Đôi khi, sự biết ơn lại nằm gọn trong chiếc bánh tráng mộc mạc. Đó là câu chuyện về cụ bà mà PV Thanh Niên chưa kịp hỏi rõ họ tên, chỉ nghe người dân gọi là bà Tám.

Một buổi chiều mưa như trút nước, CLB Gieo hạt từ bi Đà Nẵng vừa hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ người dân ở vùng cô lập thôn Thạch Tuân 1, một trong những vùng trũng còn ngập sâu và trở về. Ai nấy đều mệt nhoài, ướt sũng.

Bà Tám ở rốn lũ Hòa Xuân ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đoàn trú tạm dưới mái hiên nhà bà Tám. Căn nhà của bà Tám cũng không tránh khỏi sự tàn phá của lũ dữ, đồ đạc tan hoang, không khí ẩm mốc. Thế nhưng, thấy những người lạ phương xa run rẩy vì lạnh và đói, cụ bà với đôi tay nhăn nheo quay vào trong nhà, sau đó mang ra những chiếc bánh tráng còn sót lại sau cơn lũ càn quét.

Đưa những chiếc bánh tráng cho các thành viên trong đoàn, bà Tám nói giọng hiền từ: "Các con ăn tạm cho đỡ đói. Lũ cuốn đi hết, ngoại chỉ còn có vậy. Cảm ơn các con đã giúp người dân nơi đây".

Những chiếc bánh tráng mà bà Tám tặng là hành trang theo chúng tôi trên hành trình tác nghiệp và cứu trợ ở vùng rốn lũ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trên hành trình tác nghiệp và cứu trợ, chú Châu và chị Xuân Hương và bà Tám chỉ là số ít trong rất nhiều người dân tử tế mà PV Thanh Niên may mắn gặp gỡ.



Anh Trần Lương Thăng (Trưởng nhóm Cano 74 Quảng Trị), người đã đồng hành cùng người dân nơi đây suốt hơn 7 ngày sau đợt lũ lịch sử, xúc động: "Lòng tốt của người dân Phú Yên cũ không phải là câu chuyện về vật chất lớn lao, mà là sự san sẻ kịp thời, là ánh mắt biết ơn rưng rưng, là nụ cười mộc mạc giữa tàn tích hoang tàn. Những người dân rốn lũ đã dùng sự tử tế, lòng biết ơn chân thành của mình để tiếp thêm sức mạnh cho những người làm thiện nguyện như chúng tôi".