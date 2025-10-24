Sau nhổ răng khôn, người đàn ông bị nước chảy ngược ra mũi khi uống

Tình trạng kéo dài suốt nhiều tháng khiến ông S. mệt mỏi, kèm theo triệu chứng đau đầu, nặng mặt, nhức hốc mắt hai bên và nghẹt mũi, chảy dịch hôi tái đi tái lại. Dù đã dùng nhiều loại thuốc nhưng tình hình không thuyên giảm. Lo lắng trước những triệu chứng bất thường sau khi nhổ răng khôn, ông S. quyết định đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An để thăm khám và điều trị.

Lỗ thủng thông vào xoang hàm

Tại Phòng khám Tai Mũi Họng, ông S. được bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Ngọc Thái Sơn trực tiếp thăm khám và chỉ định chụp CT scan vùng hàm mặt.

Kết quả cho thấy có lỗ thủng vùng răng số 18 thông vào xoang hàm. Chính điều này khiến người bệnh mỗi khi uống nước sẽ trào ngược lên mũi, đồng thời gây viêm xoang kéo dài, nghẹt mũi, đau đầu và nặng vùng mặt.

Các bác sĩ hội chẩn, thống nhất phương án phẫu thuật tạo hình đóng lỗ thủng bằng ghép cân cơ thái dương cho người bệnh. Bác sĩ sẽ bóc tách lấy một mảnh cân cơ thái dương ghép vào vùng lỗ thủng, sau đó dùng niêm mạc vùng khẩu cái và niêm mạc tại chỗ để đóng lỗ thủng, giúp tái tạo cấu trúc và ngăn thông thương giữa miệng - xoang.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp, chỉ vài ngày sau mổ, sức khỏe ông S. cải thiện rõ rệt, hết nghẹt mũi, không còn chảy dịch, đường thở thông thoáng trở lại. Người bệnh được xuất viện trong tình trạng ổn định, sinh hoạt bình thường.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật ẢNH: Y.V

Thủng xoang hàm sau nhổ răng khôn

Ngày 23.10, bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Ngọc Thái Sơn, phụ trách Khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Long An cho biết, thủng xoang hàm sau nhổ răng khôn là một trong những biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra khi nhổ răng khôn hàm trên.

Xoang hàm trên là một cấu trúc rỗng, có vai trò thông khí và cộng hưởng giọng nói, nằm khá sát các răng hàm trên (răng số 6, 7 và đặc biệt là răng số 8), chỉ cách một bản xương rất mỏng. Khi thao tác nhổ răng không chính xác hoặc dụng cụ tác động quá mạnh, khiến bản xương này bị vỡ, tạo nên một lỗ hổng hình giữa miệng và khoang xoang, khiến vi khuẩn dễ dàng xâm nhập dẫn đến nhiễm trùng và viêm xoang hàm mạn tính.

Từ đó có thể thấy, nhổ răng khôn tuy chỉ là một tiểu phẫu, nhưng nếu thực hiện tại cơ sở kém uy tín, không đảm bảo vô khuẩn hoặc bác sĩ chưa có kinh nghiệm, nguy cơ xảy ra biến chứng sẽ rất cao.

Bác sĩ Sơn khuyến cáo người bệnh nên tìm hiểu kỹ, lựa chọn những cơ sở nha khoa uy tín, có đội ngũ bác sĩ chuyên môn vững vàng và trang thiết bị hiện đại để đảm bảo an toàn trong quá trình nhổ răng. Đồng thời, nếu có dấu hiệu bất thường sau nhổ răng như đau nhức kéo dài, nghẹt mũi, nước trào ngược lên mũi, mũi chảy dịch hôi…, hãy đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.