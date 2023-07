‘Sầu nữ phòng trà’ Hương Giang: ‘Tôi muốn có một phòng trà của riêng mình’

Chiều 12.7.2023, nữ ca sĩ Hương Giang đã có buổi gặp gỡ giới truyền thông để giới thiệu liveshow “Một nửa”. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 28.7.2023 tại nhà hát VOH Music One với sự tham gia của hai ca sĩ khách mời Trọng Bắc và Duy Hưng. Dù đã nhiều lần có các đêm nhạc riêng nhưng đây là concert mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường 25 năm hoạt động nghệ thuật, kể từ khi Hương Giang đoạt giải Tiếng hát truyền hình.

Trong buổi giới thiệu liveshow Một nửa, lần đầu tiên ca sĩ Hương Giang nói về những mất mát. Chị cho biết mình chọn cách đối diện, dần làm quen và không khơi thêm những niềm đau. Khi ông xã qua đời, chị cũng tránh đọc những lời chia buồn và cũng không chọn cách tâm sự nỗi niềm của mình trước công chúng.

Hơn ai hết, chị biết rằng thời điểm của đại dịch, mất mát của gia đình mình chưa phải là những điều kinh khủng nhất. Năm 2021 mất chồng, 2022 mất chị, 2023 mất mẹ, những nỗi buồn ấy sẽ được Hương Giang đưa vào những bài hát trong liveshow, trong đó có một ca khúc về mẹ của nhạc sĩ Vũ Minh Đức.

Nữ ca sĩ Hương Giang (vợ cố ca sĩ Phi Hải) được khán giả mộ điệu ưu ái gọi là “Sầu nữ phòng trà” vì ở tất cả các phòng trà tại TPHCM đều có sự xuất hiện của chị. Chị sinh năm 1974, đi hát từ năm 22 tuổi. Chị đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình tỉnh Đồng Nai, kế đến là giải ba Tiếng hát truyền hình Tp.HCM năm 1997. Tiếp đó, chị lọt vào chung kết xếp hạng Tiếng hát truyền hình toàn quốc và giành giải tư chung cuộc (đồng hạng với Hồ Quỳnh Hương).

Nữ ca sĩ Hương Giang đã có buổi gặp gỡ giới truyền thông để giới thiệu liveshow “Một nửa” BTC

Với chất giọng thổ pha kim, Hương Giang luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều phòng trà, tụ điểm ca nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2003, chị ra CD đầu tay “Một ngày mới” với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Năm 2013, chị tham gia đĩa than Lặng lẽ tiếng dương cầm - tập hợp các tình khúc Nguyễn Ánh 9.

Giọng hát của Hương Giang được nhiều người trong giới chơi nhạc Hi-end yêu thích bởi âm sắc hợp với các đĩa than thể loại acoustic. Đây cũng chính là lý do năm 2022 vừa rồi, Gia Định Audio và nhạc sĩ Đức Trí đã chọn Hương Giang hợp tác thực hiện đĩa than “Một đời yêu anh” gồm 9 ca khúc: Hẹn hò (Phạm Duy), Biển nhớ, Tình sầu (Trịnh Công Sơn), Nửa hồn thương đau (Phạm Đình Chương), Tiếng còi trong sương đêm (Lê Trực), Một đời yêu anh (Trần Thiện Thanh)...