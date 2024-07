Sầu riêng chuẩn bị vào cao điểm, xuất khẩu rau quả ước đạt 7 tỉ USD

Thời gian gần đây, do sản lượng hạn chế nên giá sầu riêng tăng cao 20 - 30% so với cách nay khoảng 1 tháng. Theo nhiều thương lái, sầu riêng Dona loại 1 có giá trên 100.000 đồng/kg, giá xô thấp nhất 80.000 đồng/kg; còn Ri6 khoảng 70.000 - 80.000 đồng/kg, giá xô từ 45.000 - 55.000 đồng/kg. Hiện tại, thương lái và doanh nghiệp đang tích cực chuẩn bị cho đợt thu hoạch rộ sầu riêng Tây nguyên, sẽ bắt đầu trong khoảng 10 ngày tới.

Tây nguyên sắp bước vào vụ thu hoạch sầu riêng. Đây là đợt thu hoạch lớn nhất trong năm ở Việt Nam MINH ĐĂNG

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, do sầu riêng rớt vụ nên kim ngạch xuất khẩu rau quả cũng bị ảnh hưởng. Kết quả sơ bộ tháng 7 đạt 477 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 7 tháng đạt trên 3,8 tỉ USD tăng 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tây nguyên là vùng trồng sầu riêng lớn nhất cả nước, khi khu vực này bước vào vụ thu hoạch rộ sẽ thúc đẩy kim ngạch của những tháng sắp tới tăng mạnh. Năm 2023, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt giá trị cao nhất vào thời điểm tháng 9 và 10, với giá trị gần nửa tỉ đô la mỗi tháng. "Tôi tin rằng, trong những tháng sắp tới xuất khẩu sầu riêng nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng mạnh giúp ngành rau quả hoàn thành mục tiêu từ 6,5 - 7 tỉ USD", ông Nguyên dự báo.

Ở chiều ngược lại, trong tháng 7 nhập khẩu rau quả ước đạt trên 200 triệu USD, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng là 1,2 tỉ USD tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2023.