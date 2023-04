Sầu riêng, nhãn VIệt Nam hút khách Nhật Bản

Đối với Nhật Bản, dù sầu riêng, nhãn đã thâm nhập thành công nhưng để giữ được thị trường lâu dài, bền vững là việc không đơn giản bởi Nhật Bản có tiêu chuẩn rất cao đối với chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi chúng ta để trái cây tươi xuất sang Nhật Bản vì bất kỳ lý do gì không được tốt, chỉ cần một lô hàng không đảm bảo tươi ngon, quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, để tồn dư thuốc bảo vệ thực vật thì phía Nhật Bản sẽ tiến hành siết chặt, kiểm tra gắt gao với tất cả doanh nghiệp đang xuất khẩu sản phẩm tương tự. Điều này dẫn đến phát sinh nhiều chi phí, thời gian không mong muốn, ảnh hưởng đến xuất khẩu nói chung.

Ông Tạ Đức Minh, Tham tán thương mại VN tại Nhật Bản