Sầu riêng tăng giá, xuất khẩu rau quả vượt 1 tỉ USD/tháng

Giá sầu riêng ở các vùng miền trên cả nước bắt đầu khởi sắc sau thời gian dài trầm lắng. Theo một số doanh nghiệp, tuần này giá sầu riêng tăng liên tục, so với tuần trước tăng khoảng 5.000 - 7.000 đồng/kg tùy loại nhờ thị trường Trung Quốc "ăn hàng" trở lại. Cụ thể, tại khu vực miền Tây, giá sầu riêng Thái loại A khoảng 85.000 đồng/kg, miền Đông là 80.000 đồng/kg và Tây nguyên 78.000 đồng/kg; hàng loại B từ 45.000 - 35.000 đồng/kg, tùy chất lượng. Trong khi đó, sầu riêng Ri6 loại A khoảng 58.000 - 55.000 đồng/kg, loại B từ 25.000 - 30.000 đồng/kg.



Giá sầu riêng tăng trở lại, xuất khẩu rau quả vượt 1 tỉ USD/tháng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Bên cạnh sức mua tăng hoạt động xuất khẩu sầu riêng cũng được hỗ trợ về mặt chính sách của các cơ quan chức năng. Đặc biệt, mới đây cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa ban hành công văn khẩn yêu cầu các chi cục hải quan khu vực tạo điều kiện tối đa để hàng hóa thông quan ngay trong ngày, kể cả ngoài giờ hành chính; bố trí cán bộ, công chức giải quyết thủ tục thông quan và giám sát hàng hóa xuất khẩu ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ. Nhờ vậy mà những ngày gần đây hoạt động thông quan được nhanh chóng và thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, các chính sách về việc cấp mã số vùng trồng, xuất khẩu cũng đang được các bộ ngành địa phương phối hợp đẩy nhanh tiến độ. Điều này cũng tạo tâm lý phấn khởi với người dân và doanh nghiệp và đối tác nhập khẩu.

Theo số liệu hải quan và tính toán sơ bộ của Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), kim ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng 7 đạt 1,06 tỉ USD, tăng đến 38% so với cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là tháng ghi nhận giá trị xuất khẩu cao kỷ lục từ trước đến nay. Lũy kế 7 tháng có thể đạt 4,8 tỉ USD tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký VINAFRUIT cho biết: Con số vượt 1 tỉ USD này có phần đóng góp đáng kể của mặt hàng sầu riêng. Trong các tháng trước, sản phẩm của chúng ta gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ Thái Lan. Nay thì họ hết vụ và sầu riêng Việt Nam lại "một mình một chợ" nên đầu ra cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Hiện nay, chúng ta chuẩn bị bước vào đợt thu hoạch chính vụ ở khu vực Tây nguyên kéo dài đến tháng 9 - 10. Những năm trước giai đoạn này là thời điểm sầu riêng và rau quả bức tốc với kim ngạch mỗi tháng gần 1 tỉ USD. Với đà tăng trưởng ấn tượng trong tháng 7 này, hy vọng vào cao điểm sầu riêng sẽ tiếp tục mang đến những bất ngờ mới.