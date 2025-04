Sầu riêng tươi gặp khó, xuất khẩu sầu riêng đông lạnh tăng mạnh

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong quý 1 vừa qua xuất khẩu sầu riêng đông lạnh đạt 8.710 tấn tăng gần 63%; giá trị đạt trên 31 triệu USD tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2024.



Các doanh nghiệp đang nỗ lực đưa sầu riêng sang nhiều thị trường khác ẢNH: CHÍ NHÂN

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) cho biết: Trong khi xuất khẩu sầu riêng tươi gặp khó thì các doanh nghiệp đã nỗ lực tìm kiếm thị trường và tăng cường xuất khẩu sầu riêng đông lạnh. Mặt hàng này đang tăng mạnh ở Mỹ, Thái Lan, Hồng Kông và Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, dù phải tốn thêm chi phí nhưng giá sầu riêng đông lạnh (nguyên trái) chỉ 3.581 USD/tấn, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2024; giá mặt hàng này cũng thấp so với mặt hàng sầu riêng tươi đạt trung bình 3.643 USD/tấn.

Riêng Trung Quốc vẫn thích sầu riêng tươi. Trong số 5 thị trường nhập khẩu sầu riêng lớn nhất của Việt Nam, Trung Quốc vẫn đứng đầu. Tín hiệu tích cực là trong tháng 3 vừa qua xuất khẩu sầu riêng tươi vào Trung Quốc đạt giá trị gần 22,5 triệu USD, tăng 47% so với tháng liền kề trước đó. Nhưng do gặp khó trong những tháng đầu năm nên tính chung trong quý 1/2025 mới đạt gần 50 triệu USD, giảm đến 78% so với cùng kỳ năm trước.

Ngay sau Trung Quốc là Thái Lan trong quý 1/2025, đạt gần 26 triệu USD tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Kế đến là thị trường Hồng Kông đạt 11 triệu USD tăng 920% và Đài Loan đạt 4,3 triệu USD, tăng 2.906% so với cùng kỳ. Thị trường Mỹ đạt 2,7 triệu USD tăng 36%.



Tính chung 3 tháng đầu năm nay, mặt hàng sầu riêng xuất khẩu mới đạt 98 triệu USD, giảm đến 61% so với cùng kỳ năm trước. Do xuất khẩu sầu riêng gặp khó đã ảnh hưởng đáng kể đến kim ngạch xuất khẩu của ngành rau quả nói chung. Tính đến hết tháng 4.2025, xuất khẩu rau quả đạt 453 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 4 tháng đầu năm đạt trên 1,6 tỉ USD, giảm 14 % so với cùng kỳ năm ngoái.