Sầu riêng Việt có lợi thế hơn hàng Thái Lan, Malaysia tại thị trường Anh

Cụ thể, ngày 4.5.2023, lô sầu riêng Ri6 với khối lượng 5 tấn do Công ty TT Meridian Ltd (Anh) nhập khẩu chính ngạch đã được phân phối đến các siêu thị tại Anh.

Sầu riêng Việt Nam đang hướng tới nhiều thị trường khác ngoài Trung Quốc ĐÀO NGỌC THẠCH

Ông Nguyễn Cảnh Cường, Tham tán công sứ Thương vụ Việt Nam tại Anh cho biết, chất lượng sầu riêng Ri6 vượt trội cộng với ưu đãi miễn thuế nhập khẩu vào Anh nhờ Hiệp định Thương mại tự do Việt – Anh (UKVFTA) đã giúp sầu riêng Việt Nam có lợi thế cạnh tranh tại thị trường Anh so với sầu riêng từ các nước khác. Cụ thể sầu riêng của Việt Nam được hưởng mức thuế ưu đãi 0%, trong khi các nước khác là 8%. Nhờ đó, ngoài sầu riêng thì nhiều sản phẩm Việt Nam có lợi thế cạnh tranh vượt trội trên thị trường Anh so với các sản phẩm cùng loại có xuất xứ từ các nước chưa có FTA với Anh như Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistand, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và các nước Nam Mỹ.

Ngoài sầu riêng, hồi tháng 2.2023, bưởi Diễn Yên Thủy (Hòa Bình) xuất khẩu chính ngạch với sản lượng 11 tấn và lần đầu tiên được bày bán tại chuỗi siêu thị Longdan (Anh) và nhận được sự chào đón của cộng đồng người Việt cũng như người tiêu dùng sở tại. Ngoài ra, đầu năm 2023, hơn 5 tấn bưởi đỏ Tân Lạc của công ty cổ phần Fusa (Hòa Bình) cũng lần đầu tiên đến Anh qua đường nhập khẩu chính ngạch của tập đoàn Longdan.

Theo ông Cường, sự hiện diện này cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu trái cây Việt Nam do đáp ứng được các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm và quy trình sản xuất Global GAP. Với chất lượng của sản phẩm cùng những lợi thế về ưu đãi thuế quan, các nhà nhập khẩu rất tự tin về chất lượng của sản phẩm và kỳ vọng thị trường sẽ phản ứng tốt, qua đó để chuẩn bị cho các lô hàng lớn hơn.

Trong năm 2023, Công ty TT Meridian Ltd đã lên kế hoạch tăng cường hoạt động kinh doanh trái cây tươi, giới thiệu thêm các loại trái cây nhiệt đới của Việt Nam vào thị trường Anh như sầu riêng, xoài, vải, nhãn…