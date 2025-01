Sầu riêng Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc tăng mạnh

Số liệu từ hải quan Trung Quốc cho biết, tính đến hết tháng 11.2024 nước này nhập khẩu 1,53 triệu tấn sầu riêng, giá trị đạt 6,83 tỉ USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2023. Tăng về lượng nhưng giá nhập khẩu bình quân chỉ đạt 4.464 USD/tấn, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Theo các chuyên gia, tăng trưởng sầu riêng nhập khẩu của Trung Quốc không tăng mạnh như dự báo do kinh tế khó khăn đã phần nào ảnh hưởng đến sức chi tiêu của người dân. Mặt khác, nguồn cung cũng hạn chế vì cả Việt Nam và Thái Lan bị mất mùa sầu riêng do nắng nóng gay gắt và khô hạn kéo dài.

Sầu riêng Việt Nam sắp bắt kịp Thái Lan tại thị trường Trung Quốc ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong năm 2024, Thái Lan vẫn là nước sản xuất và xuất khẩu sầu riêng số 1 thế giới vào thị trường Trung Quốc. Sản lượng đạt 796.000 tấn, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2023. Dù giá bán sầu riêng Thái Lan tăng 0,6%, đạt 4,938 USD/tấn; tương đương kim ngạch 3,9 tỉ USD vẫn giảm 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Sầu riêng Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc là 720.000 tấn, tăng 50,2% so với cùng kỳ năm trước. Do sản lượng tăng mạnh nên giá sầu riêng giảm nhẹ 8% so với năm ngoái, đạt 3,975 USD/tấn; tương đương tổng giá trị xuất khẩu 11 tháng là 2,86 tỉ USD, tăng 38,2%.

Nguồn cung sầu riêng vào thị trường Trung Quốc 11 tháng năm 2024 (Cơ quan Hải quan Trung Quốc)

Lượng (nghìn tấn) Trị giá (tỉ USD) Giá TB (USD/tấn) Tổng 1.530 6,832 4.464 Thái Lan 796 3,932 4.938 Việt Nam 720 2,864 3.975

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) nhận định: Dung lượng thị trường Trung Quốc năm nay tăng không đáng kể nhưng có điều đáng mừng là sự tăng trưởng mạnh của nguồn cung từ Việt Nam. Lợi thế của Việt Nam là giá cạnh tranh cao. "Sầu riêng Việt Nam có giá thấp hơn Thái Lan khoảng 1.000 USD/tấn nhờ chi phí sản xuất thấp và lợi thế về vị trí địa lý giúp chi phí vận chuyển rẻ hơn. Trong năm vừa qua, chi phí logistics cũng là vấn đề làm đau đầu của hoạt động thương mại toàn cầu", ông Nguyên nói.

Ngoài ra, tại thị trường Trung Quốc còn có sầu riêng từ Philippines với sản lượng 13.000 tấn với giá trị 32 triệu USD. Giá xuất khẩu trung bình của sầu riêng Philippines chỉ 2.408 USD/tấn, giảm gần 32% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, sầu riêng từ Malaysia chỉ vỏn vẹn có 245 tấn đạt giá trị gần 4,2 triệu USD. Tuy nhiên, sầu riêng Malaysia có giá bình quân cao nhất, với 17.069 USD/tấn.