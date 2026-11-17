Sau sáp nhập, học sinh lập loạt thành tích quốc tế

Ngày 17.11, Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng phong trào thi đua năm học 2025-2026 và trao Giải thưởng "Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu" năm 2026, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11). Đây là lần đầu tiên lễ tuyên dương, khen thưởng được Đà Nẵng tổ chức sau sáp nhập, đánh dấu năm học đầu tiên của ngành giáo dục trên không gian phát triển mới.

Tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, biểu dương những đóng góp của ngành giáo dục, sự tận tụy của đội ngũ nhà giáo, nỗ lực của học sinh và sự đồng hành của phụ huynh, góp phần tạo nên những kết quả tích cực cho sự nghiệp giáo dục thành phố.

Các tập thể xuất sắc nhận Cờ thi đua của Chính phủ tại lễ tuyên dương, khen thưởng năm học 2025 - 2026 ẢNH: N.H

Theo ông Tuấn, bên cạnh việc ghi nhận, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc, ngành giáo dục cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, tồn tại để có giải pháp khắc phục. Trong đó, cần tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22.8.2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; cụ thể hóa các chủ trương thành chương trình, kế hoạch với lộ trình phù hợp.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu ngành giáo dục rà soát toàn diện công tác quản lý, tổ chức bộ máy, chuyên môn và việc triển khai nhiệm vụ ở các cấp học; chủ động đổi mới phương thức quản trị, xây dựng những mô hình giáo dục phù hợp với không gian phát triển mới sau sáp nhập. Đồng thời, chú trọng xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, phòng ngừa bạo lực học đường; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ nhà giáo và nâng cao chất lượng giáo dục miền núi.

Đáng chú ý, ông Tuấn đề nghị tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận giáo dục nghề nghiệp, lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu xã hội.

2 nhà giáo được trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước vì những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ẢNH: N.H

Báo cáo tại buổi lễ, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Đà Nẵng, cho biết năm học 2025-2026 là năm đầu tiên ngành giáo dục triển khai hoạt động trên không gian phát triển mới sau sáp nhập. Dù đối mặt nhiều khó khăn do thay đổi quy mô, địa bàn và yêu cầu quản lý, toàn ngành đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì thông suốt hoạt động dạy và học, hoàn thành các nhiệm vụ năm học.

Chất lượng giáo dục tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 97,32%. Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh Đà Nẵng giành 146 giải, gồm 3 giải nhất, 40 giải nhì, 40 giải ba và 63 giải khuyến khích.

Trên đấu trường quốc tế, học sinh thành phố đạt nhiều thành tích đáng chú ý như 1 huy chương vàng Olympic Vật lý châu Âu, 1 huy chương vàng Olympic Trí tuệ nhân tạo châu Á - Thái Bình Dương; 1 huy chương đồng Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2026 và huy chương đồng tại kỳ thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới năm 2026. Ngoài ra, 2 học sinh đạt cúp và huy chương vàng tại giải Robotics thế giới năm 2025.

88 nhà giáo được vinh danh

Ghi nhận những thành tích trong phong trào thi đua năm học 2025 - 2026, có 8 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 3 tập thể và 53 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND thành phố Đà Nẵng trao Cờ thi đua cho 5 tập thể, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố cho 34 cá nhân, bằng khen cho 16 tập thể và công nhận 21 tập thể lao động xuất sắc. Dịp này, 2 nhà giáo được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm học 2024 - 2025.

88 thầy giáo, cô giáo được vinh danh, trao Giải thưởng "Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu" năm 2026 ẢNH: N.H

Đặc biệt, Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Đà Nẵng trao Giải thưởng "Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu" năm 2026 cho 88 thầy giáo, cô giáo. Đây là sự ghi nhận đối với những nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm và nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thành phố.

Dịp này, bà Lê Thị Bích Thuận cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những giáo viên đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và vùng đảo, những người vẫn bền bỉ đến trường, vượt qua mưa nắng, bão lũ và những đoạn đường bị chia cắt, sạt lở để duy trì việc dạy học, mang tri thức và niềm tin đến với học sinh.