Sau sáp nhập, người nộp thuế ở TP.HCM kê khai thực hiện ở đâu?

Theo hướng dẫn từ Thuế TP.HCM mới đây, các đơn vị, tổ chức nộp ngân sách nhà nước trực thuộc cơ quan này sẽ thực hiện ở các nơi như sau. Cụ thể, người nộp thuế thuộc cơ quan quản lý là văn phòng Chi cục Thuế Khu vực II cũ sẽ nộp tại Kho bạc Nhà nước Khu vực II, cơ quan thu là Thuế TP.HCM (mã cơ quan thu 1056137); người nộp thuế thuộc cơ quan quản lý tỉnh Bình Dương - Văn phòng Chi cục Thuế khu vực XVI cũ sẽ nộp ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Khu vực II, cơ quan thu là Thuế TP.HCM (mã cơ quan thu 1054260); người nộp thuế thuộc cơ quan quản lý tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Văn phòng Chi cục Thuế Khu vực XV cũ sẽ nộp ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Khu vực II, cơ quan thu là Thuế TP.HCM (mã cơ quan thu 1054370).

Sau sáp nhập một số thay đổi về cơ quan thuế mà doanh nghiệp cần biết ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại các đơn vị thuế cơ sở thì người nộp thuế cũng sẽ thực hiện thông qua các phòng giao dịch của Kho bạc Nhà nước Khu vực II tương ứng. Địa chỉ chi tiết có thể tra cứu tại trang web của Thuế TP.HCM.

Kể từ ngày 1.7, Chi cục Thuế Khu vực II chính thức được đổi tên thành Thuế TP.HCM với 29 thuế cơ sở trực thuộc trên địa bàn, gồm TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Các thuế cơ sở trực thuộc bao gồm:

Thuế cơ sở 1: Trụ sở chính đặt tại phường Tân Định. Địa bàn quản lý gồm: Phường Tân Định, Bến Thành, Sài Gòn, Cầu Ông Lãnh.

Thuế cơ sở 2: Trụ sở chính đặt tại phường Cát Lái. Địa bàn quản lý gồm: Phường Hiệp Bình, Tam Bình, Thủ Đức, Linh Xuân, Long Bình, Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Long Phước, Long Trường, An Khánh, Bình Trưng, Cát Lái.

Thuế cơ sở 3: Trụ sở chính đặt tại phường Xuân Hòa. Địa bàn quản lý: Phường Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc.

Thuế cơ sở 4: Trụ sở chính đặt tại phường Xóm Chiếu. Địa bàn quản lý: Phường Vĩnh Hội, Khánh Hội, Xóm Chiếu.

Thuế cơ sở 5: Trụ sở chính đặt tại phường Chợ Lớn. Địa bàn quản lý: Phường Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn.

Thuế cơ sở 6: Trụ sở chính đặt tại phường Bình Tây. Địa bàn quản lý: Phường Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú, Phú Lâm.

Thuế cơ sở 7: Trụ sở chính đặt tại phường Phú Thuận. Địa bàn quản lý: Phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước.

Thuế cơ sở 8: Trụ sở chính đặt tại phường Chánh Hưng. Địa bàn quản lý: Phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định.

Thuế cơ sở 9: Trụ sở chính đặt tại phường An Lạc. Địa bàn quản lý: Phường Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo.

Thuế cơ sở 10: Trụ sở chính đặt tại phường Diên Hồng. Địa bàn quản lý: Phường Vườn Lài, Diên Hồng, Hòa Hưng.

Thuế cơ sở 11: Trụ sở chính đặt tại phường Bình Thới. Địa bàn quản lý: Phường Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng.

Thuế cơ sở 12: Trụ sở chính đặt tại phường Tân Thới Hiệp. Địa bàn quản lý: Phường Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, xã Hóc Môn, xã Bà Điểm, xã Xuân Thới Sơn, xã Đông Thạnh.

Thuế cơ sở 13: Trụ sở chính đặt tại phường Phú Nhuận. Địa bàn quản lý: Phường Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận.

Thuế cơ sở 14: Trụ sở chính đặt tại phường Bình Thạnh. Địa bàn quản lý: Phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới.

Thuế cơ sở 15: Trụ sở chính đặt tại phường An Hội Đông. Địa bàn quản lý: Phường Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Hội Tây, An Hội Đông.

Thuế cơ sở 16: Trụ sở chính đặt tại phường Tân Bình. Địa bàn quản lý: Phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn.

Thuế cơ sở 17: Trụ sở chính đặt tại phường Tân Sơn Nhì. Địa bàn quản lý: Phường Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú.

Thuế cơ sở 18: Trụ sở chính đặt tại xã Tân Nhựt. Địa bàn quản lý: Xã Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng.

Thuế cơ sở 19: Trụ sở chính đặt tại xã Tân An Hội. Địa bàn quản lý: Xã An Nhơn Tây, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Tân An Hội, Củ Chi, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ.

Thuế cơ sở 20: Trụ sở chính đặt tại xã Cần Giờ. Địa bàn quản lý: Xã Bình Khánh, Cần Giờ, An Thái Đông, Thạnh An.

Thuế cơ sở 21: Trụ sở chính đặt tại phường Bà Rịa. Địa bàn quản lý: Phường Bà Rịa, Long Hương, Tam Long, Đất Đỏ, Long Hải, Long Điền, Phước Hải.

Thuế cơ sở 22: Trụ sở chính đặt tại phường Phú Mỹ. Địa bàn quản lý: Phường Phú Mỹ, Tân Thành, Tân Phước, Tân Hải, xã Châu Pha.

Thuế cơ sở 23: Trụ sở chính đặt tại xã Hồ Tràm. Địa bàn quản lý: Xã Hòa Hiệp, Bình Châu, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm, Ngãi Giao, Bình Giã, Kim Long, Châu Đức, Xuân Sơn, Nghĩa Thành.

Thuế cơ sở 24: Trụ sở chính đặt tại phường Tam Thắng. Địa bàn quản lý: Phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, xã Long Sơn, đặc khu Côn Đảo.

Thuế cơ sở 25: Trụ sở chính đặt tại phường Phú Lợi. Địa bàn quản lý: Phường Bình Dương, Chánh Hiệp, Thủ Dầu Một, Phú Lợi.

Thuế cơ sở 26: Trụ sở chính đặt tại phường Dĩ An. Địa bàn quản lý: Phường Đông Hòa, Dĩ An, Tân Đông Hiệp.

Thuế cơ sở 27: Trụ sở chính đặt tại phường Lái Thiêu. Địa bàn quản lý: Phường Thuận An, Thuận Giao, Bình Hòa, Lái Thiêu, An Phú.

Thuế cơ sở 28: Trụ sở chính đặt tại phường Tân Uyên. Địa bàn quản lý: Phường Vĩnh Tân, Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, xã Bắc Tân Uyên, Thường Tân, An Long, Phước Thành, Phước Hóa, Phú Giáo.

Thuế cơ sở 29: Trụ sở chính đặt tại phường Bến Cát. Địa bàn quản lý: Phường Thới Hòa, Phú An, Tây Nam, Long Nguyên, Bến Cát, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Minh Thạnh, Long Hóa, Dầu Tiếng, Thanh An.