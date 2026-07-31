Sau tăng vọt, giá vàng dồn dập giảm sáng 31.7

Từ khi mở cửa thị trường tới hơn 11 giờ hôm nay 31.7, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh 3 lần với 1 nhịp tăng và 2 nhịp giảm.

Tại nhịp chỉnh giá gần nhất lúc 10 giờ 49, giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC niêm yết ở 138,2 - 142,4 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng so với đầu ngày, song tăng 500.000 đồng so với chốt ngày 30.7.

Từ đầu tháng tới nay (1 - 31.7), giá mua - bán mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 5,8 - 4,8 triệu đồng.

Sáng nay, giá vàng, bạc đồng loạt tăng nhẹ so với chốt ngày 30.7 ẢNH: ĐAN THANH

Khoảng hơn 11 giờ hôm nay, các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải… niêm yết giá mua - bán mỗi lượng vàng như sau: 138,7 - 142,7 triệu đồng; 139,9 - 143,9 triệu đồng; 138,5 - 142,5 triệu đồng; 139,4 - 143,4 triệu đồng.

Giá vàng trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay tăng so với chốt ngày 30.7. Từ khi mở cửa tới hơn 11 giờ, giá bán mỗi kg bạc duy trì chủ yếu trên 59 triệu đồng.

Khoảng 11 giờ 10, giá bán ra mỗi kg bạc của Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải... như sau: 59,41 triệu đồng (tăng 1,09 triệu đồng); 59,49 triệu đồng (tăng 240.000 đồng) và 59,84 triệu đồng (tăng 426.000 đồng).

Giá vàng thế giới giao ngay lúc 11 giờ 17 (giờ Việt Nam) hôm nay là 4.076,9 USD/ounce, giảm 25,8 USD (tương đương 0,63%); giá bạc giao ngay là 58,35 USD, giảm 0,53 USD (tương đương 0,91%) so với giá đóng cửa phiên trước.