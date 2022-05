Sau Tết, nhu cầu bán xe cũ tăng gần 50%

Giá ô tô cũ rớt 8-15% so với năm ngoái

Một thống kê của chuyên trang Chợ Tốt Xe hết quý 1/2022 cho thấy, số lượng người liên hệ mua xe trên mỗi tin đăng trong 3 tháng đầu năm tăng 33% so với quý 4/2021. Đặc biệt trong tháng 3, số lượng tin đăng bán xe cũ trong tháng 3 cũng tăng 46% so với tháng 1 và đạt mốc cao nhất của thị trường ô tô cũ tính từ thời điểm giãn cách xã hội từ năm ngoái. Theo đó, trong tháng 3, số người mua ô tô cũ tăng 18% so với thời điểm tháng 1, dù trước đó, nhu cầu đi Tết khiến lượng người săn xe cũ trước và sau Tết Nguyên đán tăng cao.

Cũng theo thống kê này, những mẫu xe cũ có giá dưới 500 triệu được tìm mua nhiều nhất. 9/10 mẫu xe yêu thích nhất của tháng đều là những mẫu xe 4 chỗ có giá dưới 500 triệu, nổi bật nhất vẫn là những mẫu xe quốc dân ở phân khúc hạng A, B như Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Vios, Hyundai Accent. Cụ thể, giá trung bình trong tháng 3 với xe Hyundai Grand i10 2017 là 328 triệu đồng, Kia Morning 2017 là 296 triệu đồng, Toyota Vios 2017 là 455 triệu đồng, Toyota Wigo 2019 là 319 triệu đồng, Kia Morning 2018 là 318 triệu đồng…

Theo chuyên gia về xe trên trang Chợ Tốt Xe, các mẫu ô tô trượt giá mạnh từ 8-15% so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Cái tên đứng đầu danh sách này là Chevrolet Cruze. Hiện tại, Chevrolet Cruze đời 2017 được rao bán chỉ với 300 - 350 triệu, giảm gần 15% so với một năm trước, và mất đi 50% so với thời điểm lăn bánh. So với các đối thủ cùng phân khúc thời điểm đó như Toyota Corolla Altis, Honda Civic, Kia Cerato thì Chevrolet Cruze rớt giá khá nhanh. Nguyên nhân đến từ việc dòng xe Chevrolet đã không còn phân phối tại Việt Nam, tạo nên tâm lý lo ngại các chủ xe khó tiếp cận các dịch vụ hậu mãi. Đồng thời, nhược điểm của mẫu xe này là mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe này thuộc loại khủng so với những dòng sedan Nhật, Hàn cùng phân khúc.

Mẫu xe cũ thứ 2 giảm giá mạnh nữa là Toyota Innova. Đây là dòng xe từng chiếm vị thế độc tôn, giữ ngôi vương trong phân khúc xe 7 chỗ trong nhiều năm liền… Các nhà phân tích của Chợ Tốt Xe cho rằng, mẫu MPV Nhật Bản có nhiều lợi thế về thương hiệu và công năng, phù hợp với tập khách hàng kinh doanh dịch vụ cũng như người dùng gia đình. Năm 2017, mẫu xe này được đẩy lên mức giá gần 1 tỉ đồng. Năm 2018 đánh dấu sự trượt dài của mẫu xe này khi Mitsubishi Xpander được đưa về Việt Nam và vươn lên đứng đầu phân khúc chỉ trong vòng 1 năm sau đó. Hiện tại, Toyota Innova đời 2017 rớt giá chỉ còn chưa tới 500 triệu, giảm hơn 12% so với cùng kì năm ngoái và chỉ bằng một nửa giá trị so với thời điểm lăn bánh.





Xe xăng VinFast không hề giảm giá sau tuyên bố trở thành hãng xe điện 100%

Ngày 5.1.2022, VinFast đã có thông báo chuyển thành hãng xe thuần điện 100% và ngưng sản xuất những dòng xe xăng sau năm 2022. Trên các diễn đàn xe, có khá nhiều ý kiến băn khoăn về chính sách bảo trì, bảo dưỡng sau bán hàng. Thế nhưng, trái ngược với tâm lý của nhiều người lo ngại rằng những mẫu xe này sẽ sớm thất thế trên thị trường, thông tin từ trang Chợ Tốt Xe cho thấy, thị trường mua bán VinFast trong quý đầu năm cực kỳ sôi nổi. Mẫu xe VinFast Fadil hiện vẫn giữ vị trí quán quân trong tốp xe bán chạy của tháng 3.

Tại thị trường xe cũ, số lượng tìm mua xe VinFast tháng 3 trên trang này tăng 53% so với thời điểm tháng đầu năm. Đặc biệt, các mẫu xe VinFast giữ giá khá tốt, giá trung bình của dòng Fadil sản xuất năm 2019 và 2020 hiện tại hầu như không giảm so với quý cuối năm 2021. Thậm chí chiếc VinFast Lux A2..0 và SA2.0 còn có xu hướng tăng giá sau thông tin trên. Cụ thể, vào thời đểm cuối năm 2021, chiếc VinFast Lux SA2.0 bản Premium xe lướt đời 2020 được rao bán trong mức giá 1- 1,06 tỉ đồng. Sang đầu tháng 4 vừa qua, giá dòng xe này đã tăng nhẹ lên từ 1,1 - 1.2 tỉ đồng với xe có cùng số km, cùng phiên bản.

Lý giải cho sự sôi động của thị trường này, đại diện trang Chợ Tốt Xe nhìn nhận, nhờ vào chính sách chăm sóc khách hàng cũ của hãng xe VinFast. Vị này thông tin, hãng xe VinFast cho biết đã dự trù số lượng linh kiện gấp 1,5 lần so với thông lệ để đảm bảo phục vụ khách hàng đến hết vòng đời của từng chiếc xe bán ra. Đồng thời, doanh nghiệp cũng tăng thời gian bảo hành xe lên đến 10 năm, hoặc 200.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) cho tất cả các dòng ô tô chạy xăng đã bán và sẽ bán ra thị trường. “Đây là mức bảo hành cao chưa từng có tại Việt Nam và thậm chí là hiếm hoi trên thế giới. Thế nên, theo quan sát của chúng tôi, các mẫu xe xăng VinFast rất có thể trở thành hàng hiếm và hàng sưu tầm trong tương lai khi nhà máy chính thức ngừng sản xuất sau năm 2022. Công bằng mà nói, VinFast là thương hiệu ô tô đầu tiên của Việt Nam, mang dấu ấn đặc biệt trong hành trình phát triển của thị trường xe Việt. Điều này tương tự như những mẫu xe Honda Dream nhập khẩu từ Thái Lan hay những chiếc Super Cub 82 gắn liền với lịch sử Việt Nam trở thành món tài sản lớn và được giới sưu tầm săn đón hiện tại", đại diện Chợ Tốt Xe chia sẻ.