Sau thảm kịch khủng bố, Nga tổ chức quốc tang

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố một ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát đẫm máu xảy ra tại nhà hát thuộc khu phức hợp mua sắm, giải trí Crocus City, tọa lạc tại TP.Krasnogorsk, phía bắc Moscow, vào tối 22.3. Theo RIA Novosti, đây là lần thứ 30 quốc tang diễn ra trong lịch sử nước Nga hiện đại.



IS tung thêm dữ kiện về việc gây ra vụ khủng bố

Trong bài phát biểu công khai đầu tiên về thảm kịch, ông Putin cam kết sẽ trừng trị tất cả những ai đứng sau "vụ tấn công khủng bố man rợ". "Dù bọn chúng là ai, dù là ai chỉ đạo bọn chúng", Đài RT dẫn lời ông Putin nói trên truyền hình tối 23.3.

Chủ nhân Điện Kremlin không đề cập đến tuyên bố nhận trách nhiệm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Trước đó, IS cho biết trên Telegram rằng cuộc tấn công được "thực hiện bởi 4 thành viên IS được trang bị súng máy, súng lục, dao và bom xăng", và đây là một phần trong "cuộc chiến khốc liệt" với "các quốc gia chống lại Hồi giáo", theo AFP.

Điểm xung đột: nghi phạm khủng bố Moscow khai nhận; Ukraine mất nhiều HIMARS, Patriot?

Một video dường như ghi lại cảnh các tay súng thực hiện vụ tấn công ở Moscow đã được đăng lên các tài khoản mạng xã hội mà IS vốn thường sử dụng vào ngày 24.3, theo SITE, tổ chức chuyên theo dõi hoạt động trên mạng của các nhóm thánh chiến. Trong khi đó, lãnh đạo RT Margarita Simonyan đã đăng hai đoạn video ghi lại cảnh thẩm vấn hai nghi phạm. Cả hai người này đều thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công nhưng không cho biết ai tổ chức.

Một địa điểm tưởng niệm tạm thời được thiết lập bên ngoài nhà hát Crocus City hôm 24.3 Reuters

Giới chức Ukraine đã lên tiếng phủ nhận mọi liên can. Trong bài phát biểu hằng đêm hôm 23.3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc ông Putin đang cố gắng "quy kết trách nhiệm cho người khác", theo Reuters.



Tại Washington DC, người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Adrienne Watson cho biết trách nhiệm hoàn toàn thuộc về IS và Ukraine không liên quan đến vụ tấn công. "IS là kẻ thù khủng bố chung cần phải bị đánh bại ở mọi nơi", bà Watson nói.

"Không bao giờ quên"

Đây là vụ tấn công chết chóc nhất ở Nga kể từ vụ bao vây và bắt giữ con tin tại một trường học ở Beslan vào năm 2004, cũng là vụ tấn công nghiêm trọng nhất ở châu Âu mà IS từng lên tiếng nhận trách nhiệm. Ít nhất 137 người đã được xác nhận thiệt mạng nhưng con số có thể còn tăng với hơn 150 người bị thương, theo Ủy ban Điều tra Nga.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đến nay đã xác định danh tính của 29 nạn nhân trong bối cảnh ngọn lửa phá hủy nhà hát đã gây khó khăn quá trình nhận dạng.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những người đã trở thành nạn nhân của bọn khủng bố. Những gì đã bị phá hủy bởi bàn tay bẩn thỉu của bọn chúng sẽ được khôi phục", Tập đoàn Crocus, chủ sở hữu khu phức hợp, cho biết trong một tuyên bố hôm 24.3.

Mỹ nói một mình IS thực hiện vụ khủng bố ở Nga, Ukraine không liên quan

Điện Kremlin cho hay Tổng thống Putin đã trò chuyện với lãnh đạo Belarus, Uzbekistan và Kazakhstan, trong đó tất cả các bên đều khẳng định sẵn sàng hợp tác chống khủng bố.