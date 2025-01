Sau tiệc cuối năm, nhiều người 'khóc ròng' vì không đặt được taxi, xe công nghệ

Mấy ngày qua, mạng xã hội xuất hiện những dòng trạng thái than thở kẹt xe khắp nơi, nhích từng chút ở các ngã tư. Bên cạnh đó, nhiều người đi tiệc cuối năm, tất niên cũng "khóc ròng" sau tiệc vì không đặt được taxi hay đặt xe công nghệ để về nhà.

Thử đủ các app nhưng đều bó tay

Sau buổi tiệc tất niên ở Q.3 (TP.HCM) cùng đồng nghiệp, anh Trung Phú (ngụ Bình Dương) đặt xe ôm công nghệ về nhà. Tiệc tàn, 22 giờ, anh đứng trước công ty mở app Grab, lộ trình di chuyển hơn 10 km, ứng dụng hiển thị tài xế quanh đây nhưng 10 phút vẫn chưa có tài xế nhận cuốc.

Đường phố ùn ùn xe những ngày cận tết ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Anh Phú đổi qua Xanh SM, Be đặt... cũng không có tài xế nào nhận cuốc. Sau gần 30 phút chờ đợi ở cả 3 ứng dụng mới có 1 tài xế GrabBike nhận cuốc. "Trời ơi có tài xế nhận rồi nè, cầu trời đừng có hủy nha", anh Phú nói với đồng nghiệp.

Theo anh Phú, mức phạt nồng độ cồn cũng như các lỗi vi phạm giao thông tăng cao nên anh không dám làm liều chạy xe. "Không ai muốn bị phạt khi tết sát tới nơi như thế này nên phải ráng chút, nhưng tôi không nghĩ là đặt xe khó vậy dù đã trễ rồi".

Không may mắn như anh Phú, chị Thu Thủy (ngụ Q.Tân Bình) đợi hơn 30 phút vẫn không có tài xế nào nhận cuốc. "Tôi đã đặt cả xe ôm công nghệ và xe 4 chỗ, 7 chỗ cho quãng đường hơn 3 km từ công ty về nhà sau buổi tiệc tất niên, mà đợi mỏi mòn không thấy app nào nhận", chị Thủy ngao ngán.

Xe máy, ô tô đều chen chân ở các giao lộ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trường hợp khác, 23 giờ, kết thúc buổi tiệc cuối năm ở trung tâm, anh Duy (ngụ Q.Bình Thạnh) gọi taxi, các ứng dụng đặt xe đều không được nên phải gọi vợ chạy xe lên chở về.

Thậm chí, anh Đông Nghi (ngụ Q.7) đã phải ngủ lại công ty ở Q.3 vì gọi xe từ 23 giờ đến khi đồng hồ điểm qua ngày mới nhưng không đón được xe về nhà.

Đường phố kẹt, tài xế thở dài

Theo ghi nhận, 22 giờ 30 tối 10.1, đường phố khu trung tâm TP.HCM vẫn tấp nập, nhộn nhịp xe cộ. Những trung tâm tổ chức tiệc, nhà hàng, quán nhậu... nhiều nhóm khách đứng trước cổng đợi gọi xe di chuyển. Tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng người dân phải đợi 2 - 3 lượt đèn đỏ mới có thoát khỏi trụ đèn.

Ban ngày, hình ảnh tài xế công nghệ của các hãng Be, Grab, Xanh SM... nối hàng dài trên đường phố khá quen thuộc. Nhiều người mệt mỏi, chống cằm, hút thuốc vì phải "chôn chân" ở giao lộ có đèn tín hiệu.

Nhiều người chọn xe ôm công nghệ để di chuyển dịp cuối năm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Anh Nguyễn Minh Hoàng (tài xế công nghệ) nói: "Kẹt xe thế này, từ sáng tới trưa chạy 2 đơn giao hàng chưa xong, thà về ngủ cho khỏe chứ nản lắm. Cuối năm, nhiều người đặt giao hàng, di chuyển nhưng ra đường cứ kẹt xe thế này thì chạy kiểu gì".

Theo lãnh đạo Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM), đường phố TP.HCM đông xe, di chuyển chậm những ngày qua là do dịp cuối năm, nhu cầu đi lại, mua sắm, vận chuyển hàng hóa gia tăng. Đơn vị đang phối hợp Sở GTVT khẩn trương rà soát, lắp các hộp đèn cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ ở một số giao lộ bảo đảm điều kiện an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người tham gia giao thông.

"Người dân TP đã có chuyển biến tích cực trong nhận thức, đặc biệt là văn hóa không lái xe sau khi đã sử dụng rượu, bia", lãnh đạo PC08 nhận xét.