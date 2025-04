Sau Trung Quốc, đến lượt EU tung đòn đáp trả thuế quan Mỹ

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen chuẩn bị dự một cuộc họp tại Brussels (Bỉ) ẢNH: REUTERS

Hãng AFP tối 9.4 đưa tin Liên minh châu Âu (EU) thông qua biện pháp đầu tiên nhằm trả đũa việc bị Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế, khi nhắm tới hơn 20 tỉ euro hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Theo Ủy ban châu Âu, việc áp thuế nhằm vào các mặt hàng như đậu nành, xe máy và các sản phẩm làm đẹp. Thuế suất sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 15.4, với hầu hết ở mức 25% đối với các hàng hóa trên.

"Những biện pháp đối phó này có thể bị đình chỉ bất cứ lúc nào, nếu Mỹ đồng ý với một kết quả đàm phán công bằng và cân bằng", theo Ủy ban châu Âu.

Thuế đối ứng của Mỹ chính thức có hiệu lực

Các khoản thuế này là hành động trả đũa thuế quan của Mỹ đối với thép và nhôm được áp dụng vào tháng trước, trong khi phản ứng của châu Âu đối với loạt thuế quan mới nhất của Trump vẫn chưa được công bố.

Trước đó vào cùng ngày, thuế đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với EU và hàng chục quốc gia có hiệu lực, trong đó có thuế suất 104% đối với hàng hóa Trung Quốc.

EU chịu mức thuế 25% đối với thép, nhôm và ô tô xuất khẩu đến Mỹ, cũng như mức thuế quan mới là 20% đối với hầu hết các mặt hàng khác theo chính sách của ông chủ Nhà Trắng nhằm đánh vào các quốc gia mà ông cho là áp đặt rào cản cao đối với hàng nhập khẩu của Mỹ.

Ủy ban châu Âu, đơn vị điều phối chính sách thương mại của EU, hôm 7.4 đề xuất mức thuế bổ sung - chủ yếu ở mức 25% - đối với một loạt hàng nhập khẩu từ Mỹ nhằm đáp trả riêng về mức thuế kim loại của Mỹ. Ủy ban này vẫn đang tìm cách phản ứng với thuế ô tô và các mức thuế quan khác của Mỹ.

Những mặt hàng EU vừa công bố áp thuế đối với Mỹ có tổng giá trị 21 tỉ euro vào năm ngoái, nghĩa là hành động trả đũa của EU sẽ nhắm vào hàng hóa có tổng giá trị thấp hơn mức 26 tỉ euro kim loại xuất khẩu của EU bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ, theo Reuters.

Trước đó, Ủy ban châu Âu đã thăm dò các thành viên và tinh chỉnh danh sách ban đầu từ giữa tháng 3, xóa bỏ nội dung liên quan các loại đồ uống có cồn và sản phẩm sữa của Mỹ.



Tác động chứng khoán Mỹ, USD

Theo AFP, cổ phiếu Phố Wall diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch đầu ngày 9.4, khi thị trường tiếp nhận mức tăng thuế quan mới nhất của Mỹ, cùng các động thái trả đũa của Trung Quốc và EU.

Khoảng năm phút sau khi giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,6% xuống 37.437,29. Chỉ số S&P 500 giảm 0,2% xuống 4.974,64, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,5% lên 15.349,62.

Cùng ngày, giá USD giảm so với euro và các đồng tiền đối thủ chính khác, do lo ngại suy thoái. Theo đó, USD giảm 1,1% so với euro, xuống còn 1,1083, cũng như giảm so với franc Thụy Sĩ và yen Nhật Bản.