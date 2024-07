Sau trùng tu, 'diện mạo' mới của Chùa Cầu bớt... cổ kính

Chiều 27.7, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đơn vị thi công dự án tu bổ di tích chùa Cầu (Lai Viễn kiều) ở TP.Hội An (Quảng Nam) đang tích cực hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị khánh thành công trình được xem là "biểu tượng linh hồn" của phố cổ Hội An dự kiến vào ngày 2.8 tới, nhân sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản" lần thứ 20.

Hiện di tích chùa Cầu hiện đã hoàn thành toàn bộ hạng mục trùng tu gồm hệ nền, móng, mố, trụ cầu; hệ sàn, khung gỗ, mái; hệ thống điện, chống mối công trình...

Di tích chùa Cầu có "diện mạo" mới sau thời gian dài trùng tu. MẠNH CƯỜNG

Vài ngày qua, khi toàn bộ mái che được tháo dỡ, di tích chùa Cầu đã lộ diện cho người dân và du khách chiêm ngưỡng.

Có thể dễ dàng nhận thấy di tích chùa Cầu sau khi tu bổ trở nên mới mẻ, sáng hơn bởi màu sơn, màu mái ngói và họa tiết trên mái ngói. Các ký tự cũng được sơn quét lại. Vì thế, nhiều người dân nhận xét di tích này kém phần "cổ kính" so với trước.

Dự án tu bổ chùa Cầu có tổng kinh phí 20,2 tỉ đồng, thời gian thi công 360 ngày. Dự án khởi công từ ngày 28.12.2022, đến nay đã hoàn thành quét 3D toàn bộ di tích, hạ giải hệ mái ngói âm dương, hạ giải hệ khung gỗ. Đồng thời, gia cố hệ móng, mố, trụ, tu bổ hệ đà sàn, khung và mái; gia cố hệ móng, mố, trụ (phần còn lại); các hạng mục phụ trợ, tôn tạo cảnh quan...

Điều đáng nói, quá trình trùng tu đã vấp phải sự phản ứng của nhiều người về lịch sử của công trình hàng trăm năm tuổi này.

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, hiện nay không có căn cứ nào để khẳng định lòng chùa Cầu cong hay thẳng, nhưng lại triển khai trùng tu trước khi hạ giải là chưa đảm bảo cơ sở khoa học. Nguyên tắc quan trọng, lớn nhất của việc trùng tu là làm sao phải tiệm cận "phiên bản gốc".

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận về diện mạo mới của di tích chùa Cầu sau thời gian dài chắn kín để trùng tu:

Xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ16 đầu thế kỷ17, đến nay đã trải qua khoảng 400 năm tồn tại, chùa Cầu là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo không chỉ ở Việt Nam mà còn hiếm thấy trên thế giới. MẠNH CƯỜNG

Quá trình trùng tu di tích chùa Cầu cũng vấp phải nhiều thông tin trái chiều từ dư luận và các chuyên gia. MẠNH CƯỜNG

Các họa tiết trang trí trên mái ngói sau trùng tu. MẠNH CƯỜNG

Theo các tư liệu, chùa Cầu đã trải qua ít nhất 7 lần tu bổ lớn vào các năm 1763, 1817, 1875, 1917, 1962, 1986, 1996. Đây là lần tu bổ mới nhất. MẠNH CƯỜNG

Những mái ngói âm dương cũ đã được thay thế bằng những viên ngói mới. MẠNH CƯỜNG

Họa tiết mới. MẠNH CƯỜNG

Khu vực thờ cúng bên trong chùa Cầu, thấy rõ 3 chữ "Lai Viễn kiều". MẠNH CƯỜNG

Nhiều thanh gỗ hư hỏng, xuống cấp đã được thay mới sau khi trùng tu. MẠNH CƯỜNG

Trụ cầu được xây dựng kiên cố. MẠNH CƯỜNG

Đơn vị thi công đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng của dự án. MẠNH CƯỜNG

Chùa Cầu là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, biểu tượng đặc trưng của di sản văn hóa thế giới Hội An, trải qua 4 thế kỷ và đã qua 7 lần sửa chữa lớn nhỏ. MẠNH CƯỜNG

Theo lãnh đạo UBND TP.Hội An, việc tu bổ đến nay sắp hoàn thành, gần như không có gì thay đổi so với hiện trạng. trước đây MẠNH CƯỜNG

Những mái ngói âm dương mới lẫn cũ đan xen nhau. MẠNH CƯỜNG

Trước đó, di tích chùa Cầu phải dừng trùng tu một thời gian do gây tranh cãi về mặt cầu "cong hay thẳng" và những kiến trúc liên quan đến mặt cầu. MẠNH CƯỜNG