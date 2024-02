Sau vụ bỏ 300 khách ở Phú Quốc, công ty Đài Loan 'tuyên bố phá sản'

Công ty Du lịch quốc tế Mega (Niên Đại Travel), đơn vị vận hành We Love Tour, đã bị khai trừ khỏi thành viên Hiệp hội Đảm bảo chất lượng du lịch Đài Loan vào ngày 16.2. Trả lời phỏng vấn NOWnews, bà Ngô Mỹ Huệ, Tổng thư ký Hiệp hội Đảm bảo chất lượng du lịch Đài Loan, đã chỉ ra rằng nếu Niên Đại Travel không trả khoản tiền 1,5 triệu Đài tệ theo quy định, Cơ quan quản lý du lịch Đài Loan sẽ rút giấy phép hoạt động.



Chiều 16.2, cơ quan này thông báo phát hiện Niên Đại Travel đang có khoản nợ nước ngoài hơn 10 triệu Đài tệ (khoảng 8 tỉ đồng), trong đó có đoàn du khách du lịch ở đảo Phú Quốc bị truy thu tiền tour, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của du khách. Qua đó, công ty bị đình chỉ hoạt động kinh doanh trong 3 tháng.

David Lin, Tổng giám đốc Niên Đại Travel thừa nhận không có tiền bồi thường cho du khách và không thể hoàn thành các hợp đồng

Tuy nhiên, vào tối qua, Hiệp hội Đảm bảo chất lượng du lịch Đài Loan thông báo Niên Đại Travel không thể thực hiện hợp đồng do công ty gặp khó khăn về tài chính và đã bị yêu cầu ngừng hoạt động. Đó cũng là cách để ngăn chặn tiếp tục xảy ra những phát sinh mở rộng có khả năng gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của du khách, đồng thời duy trì an toàn của các giao dịch, phù hợp với các điều khoản của hiệp hội. Với lý do "có khoản nợ lớn và sự vụ vẫn đang trong quá trình xử lý" nên kể từ 16.2, Niên Đại Travel phải ra khỏi hiệp hội.

Bà Ngô Mỹ Huệ cho biết, ban đầu Tổng giám đốc David Lin của Niên Đại Travel khẳng định tài chính không có vấn đề và có thể xử lý được, nhưng sau cả ngày hôm qua, ông Lin đã đích thân viết đơn nói rằng khoản nợ không thể giải quyết, không có tiền bồi thường cho khách cũng như không thể thực hiện hợp đồng khởi hành chuyến tham quan (đồng nghĩa với tuyên bố phá sản).

Sau khi Niên Đại Travel ra khỏi hiệp hội, theo quy định phải đóng khoản tiền đảm bảo là 1,5 triệu Đài tệ cho cơ quan có thẩm quyền, nếu không đóng được thì giấy phép kinh doanh sẽ bị thu hồi. Ngoài ra, công ty có khoản bảo hiểm trị giá 10 triệu Đài tệ để đảm bảo thực hiện hợp đồng vì vậy, hiệp hội sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ du khách đòi bồi thường.

Du khách trở về sân bay Đào Viên trong tour 292 khách bị bỏ rơi

Trao đổi với Thanh Niên, ông Hà Tuấn Minh, Giám đốc Công ty Du lịch quốc tế Winner Việt Nam, đơn vị đã bỏ ra hơn 3 tỉ đồng để "cứu" đoàn khách 292 người bị bỏ rơi ở Phú Quốc cho biết, việc We Love Tour "tuyên bố phá sản" khiến công ty "điêu đứng". Theo cam kết, khoản 3 tỉ đồng chi phí phục vụ đoàn được hẹn trả vào 26.2 nhưng với tình hình hiện nay, ông Minh nói có khả năng mất trắng. "Chúng tôi đang mong các cơ quan chức năng hỗ trợ lấy lại được tiền từ khoản ký quỹ đảm bảo của We Love Tour (từ 10 triệu Đài tệ - PV)", ông Minh chia sẻ.

We Love Tour cũng đang nợ nhiều đối tác Việt Nam, trong đó có Ziontour ở Đà Nẵng khoản tiền gần 80.000 USD.