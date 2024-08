Sau vụ tai nạn cầu Phú Mỹ, Sở GTVT TP.HCM mong tài xế tuân thủ luật

Chiều 15.8, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội của TP.HCM, nhiều phóng viên đặt câu hỏi về vụ tai nạn ở dốc cầu Phú Mỹ (TP.Thủ Đức) xảy ra ngày 8.8 khiến nhiều xe bị hư hại.



Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết ngày 12.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế Trịnh Tiến Dũng (35 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý theo quy định.

Thượng tá Long khẳng định công tác phối hợp giữa ngành công an và Sở GTVT được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ và có hiệu quả chứ không phải sau khi xảy ra vụ việc mới phối hợp.

Sắp tới, Công an TP.HCM tiếp tục phối hợp Sở GTVT tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm, bao gồm cả tuần tra trực tiếp và xử lý qua hình ảnh; đồng thời rà soát, khắc phục bất cập giao thông; tuyên truyền đến các đơn vị kinh doanh vận tải. "Các phương tiện có thiết kế lớn khi lên dốc, xuống dốc cầu thì chú ý hơn", thượng tá Long nói thêm.

Ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM trao đổi tại buổi họp báo MỸ DIỆP

Ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM nói sau vụ tai nạn dốc cầu Phú Mỹ, Sở GTVT và ngành công an mong người dân, chủ phương tiện, các doanh nghiệp nâng cao ý thức, tuân thủ luật giao thông và bảo hành, bảo trì phương tiện một cách tốt nhất khi tham gia giao thông.

Về nguyên nhân, ngành công an đã khởi tố vụ án rồi và sẽ có kết quả cụ thể, chi tiết trong thời gian tới. "Chúng tôi rất mong rằng ý thức của người tham gia giao thông sẽ được nâng lên để không xảy ra những vụ tai nạn rất đáng tiếc như vừa rồi", ông An chia sẻ.

Theo Sở GTVT, qua xác minh ban đầu, xe tải gây tai nạn giao thông ở dốc cầu Phú Mỹ đã vi phạm quy định về tải trọng, vượt khối lượng chuyên chở cho phép trên 50%.