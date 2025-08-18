Savouré Bakery và Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ: 'Gửi trọn yêu thương - Lan tỏa hạnh phúc'

Bước sang năm thứ tư, Savouré Bakery tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ, gửi trọn yêu thương, lan tỏa hạnh phúc với nhiều hoạt động thiện nguyện, góp phần mang "phép mầu y tế" đến với trẻ em khiếm khuyết có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.

Mỗi chiếc bánh trao đi, ươm mầm hy vọng chữa lành

Mỗi mùa Trung thu là một dịp để gắn kết, sẻ chia và trao gửi yêu thương. Với tâm niệm "mỗi chiếc bánh được gửi đi là một niềm hạnh phúc được lan tỏa", Savouré Bakery tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ trong hành trình mang phép mầu y tế đến với những trẻ em khiếm khuyết có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.

Kể từ năm 2022, Savouré Bakery đã sát cánh cùng Quỹ trong nhiều hoạt động hỗ trợ y tế, góp phần mang lại cơ hội chữa lành và một tương lai tươi sáng hơn cho các em nhỏ. Trung thu năm nay, hành trình ấy tiếp tục được nối dài bằng một nghĩa cử đầy yêu thương: 2.000 VNĐ trên mỗi chiếc bánh trung thu được bán ra sẽ được đóng góp trực tiếp vào Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ - như một lời chúc lành gửi đến những mảnh đời cần được nâng đỡ.

Lan tỏa phép mầu từ trái tim

Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ tin rằng: "Một đứa trẻ lành lặn chào đời là một phép mầu. Nhưng một đứa trẻ khiếm khuyết được chữa lành còn là một điều kỳ diệu". Trong suốt hơn 19 năm hoạt động, Quỹ đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật và điều trị y tế cho hàng trăm trẻ em mắc dị tật bẩm sinh hoặc gặp tai nạn, giúp các em tìm lại sức khỏe, sự tự tin và cơ hội hòa nhập cộng đồng.

Trung thu 2025, Savouré Bakery còn trân trọng giới thiệu Bộ sưu tập Quà tặng Trung thu "Saigon Signature Mooncake" - lấy cảm hứng từ nét giao thoa văn hóa đặc trưng của Sài Gòn. Bộ sưu tập quy tụ 19 hương vị chọn lọc kỹ lưỡng, hòa quyện giữa tinh hoa truyền thống và sự sáng tạo hiện đại, được đặt trong thiết kế hộp sang trọng, tinh tế. Không chỉ là món quà Tết Đoàn Viên đầy ý nghĩa, mỗi hộp bánh còn là cầu nối lan tỏa sự quan tâm, tình yêu thương và hy vọng đến cộng đồng.

Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ

Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ là tổ chức từ thiện được cấp phép tại Việt Nam, chuyên hỗ trợ y tế cho trẻ em khiếm khuyết có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi thành lập năm 2006 đến nay, Quỹ đã giúp hơn 870 em nhỏ được phẫu thuật và điều trị, mang đến cơ hội sống khỏe mạnh và tương lai tốt đẹp hơn.

Nguồn quỹ được sử dụng minh bạch, tập trung cho các ca mổ dị tật bẩm sinh, tai nạn nghiêm trọng và điều trị phục hồi chức năng cho các em.

Để tìm hiểu thêm về chiến dịch Trung thu 2025, vui lòng truy cập: https://nangbuoctuoitho.org/savoure-nang-buoc-tuoi-tho/