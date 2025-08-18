Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Ẩm thực

Savouré Bakery và Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ: 'Gửi trọn yêu thương - Lan tỏa hạnh phúc'

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
18/08/2025 14:00 GMT+7

Trung thu 2025, mùa trăng rằm lại về với bao yêu thương. Truyền thống về gia đình đoàn viên, trẻ em vui chơi và phá cỗ dưới trăng tròn được Savouré Bakery thổi vào hành trình đầy nhân văn khi tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ - sứ mệnh thắp sáng hy vọng chữa trị y tế cho trẻ em khiếm khuyết trên khắp Việt Nam.

Bước sang năm thứ tư, Savouré Bakery tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ, gửi trọn yêu thương, lan tỏa hạnh phúc với nhiều hoạt động thiện nguyện, góp phần mang "phép mầu y tế" đến với trẻ em khiếm khuyết có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.

Savouré Bakery và Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ: 'Gửi trọn yêu thương - Lan tỏa hạnh phúc' - Ảnh 1.

Mỗi chiếc bánh trao đi, ươm mầm hy vọng chữa lành

Mỗi mùa Trung thu là một dịp để gắn kết, sẻ chia và trao gửi yêu thương. Với tâm niệm "mỗi chiếc bánh được gửi đi là một niềm hạnh phúc được lan tỏa", Savouré Bakery tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ trong hành trình mang phép mầu y tế đến với những trẻ em khiếm khuyết có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.

Kể từ năm 2022, Savouré Bakery đã sát cánh cùng Quỹ trong nhiều hoạt động hỗ trợ y tế, góp phần mang lại cơ hội chữa lành và một tương lai tươi sáng hơn cho các em nhỏ. Trung thu năm nay, hành trình ấy tiếp tục được nối dài bằng một nghĩa cử đầy yêu thương: 2.000 VNĐ trên mỗi chiếc bánh trung thu được bán ra sẽ được đóng góp trực tiếp vào Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ - như một lời chúc lành gửi đến những mảnh đời cần được nâng đỡ.

Lan tỏa phép mầu từ trái tim

Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ tin rằng: "Một đứa trẻ lành lặn chào đời là một phép mầu. Nhưng một đứa trẻ khiếm khuyết được chữa lành còn là một điều kỳ diệu". Trong suốt hơn 19 năm hoạt động, Quỹ đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật và điều trị y tế cho hàng trăm trẻ em mắc dị tật bẩm sinh hoặc gặp tai nạn, giúp các em tìm lại sức khỏe, sự tự tin và cơ hội hòa nhập cộng đồng.

Trung thu 2025, Savouré Bakery còn trân trọng giới thiệu Bộ sưu tập Quà tặng Trung thu "Saigon Signature Mooncake" - lấy cảm hứng từ nét giao thoa văn hóa đặc trưng của Sài Gòn. Bộ sưu tập quy tụ 19 hương vị chọn lọc kỹ lưỡng, hòa quyện giữa tinh hoa truyền thống và sự sáng tạo hiện đại, được đặt trong thiết kế hộp sang trọng, tinh tế. Không chỉ là món quà Tết Đoàn Viên đầy ý nghĩa, mỗi hộp bánh còn là cầu nối lan tỏa sự quan tâm, tình yêu thương và hy vọng đến cộng đồng.

Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ

Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ là tổ chức từ thiện được cấp phép tại Việt Nam, chuyên hỗ trợ y tế cho trẻ em khiếm khuyết có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi thành lập năm 2006 đến nay, Quỹ đã giúp hơn 870 em nhỏ được phẫu thuật và điều trị, mang đến cơ hội sống khỏe mạnh và tương lai tốt đẹp hơn.

Nguồn quỹ được sử dụng minh bạch, tập trung cho các ca mổ dị tật bẩm sinh, tai nạn nghiêm trọng và điều trị phục hồi chức năng cho các em.

Để tìm hiểu thêm về chiến dịch Trung thu 2025, vui lòng truy cập: https://nangbuoctuoitho.org/savoure-nang-buoc-tuoi-tho/

Khám phá thêm chủ đề

Quỹ Nâng bước tuổi thơ Savouré Bakery Trung thu bánh trung thu hỗ trợ y tế cho trẻ em
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận