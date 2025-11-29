SAWACO tăng tốc hiện đại hóa hệ thống nước sạch cho hơn 10 triệu dân TP.HCM

Năm 2025 ghi dấu bước tiến quan trọng của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) trong hành trình đảm bảo cấp nước an toàn, giảm thất thoát và hiện đại hóa toàn bộ hoạt động sản xuất - phân phối nước sạch cho người dân TP.HCM.



Theo SAWACO, đến tháng 10.2025, 100% dân cư đô thị lẫn nông thôn TP.HCM đều được cung cấp nước sạch với tổng công suất đạt 2,35 triệu m³/ngày, đêm. Kết quả này đến từ nỗ lực đồng bộ của toàn hệ thống, từ sản xuất, truyền tải, phân phối đến dịch vụ khách hàng, cùng các chương trình đầu tư nâng cấp công nghệ và tăng cường năng lực vận hành.

Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân đến tháng 9.2025 đạt 12,77%, thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch (13,6%). Toàn bộ hệ thống cấp nước đô thị đã hoàn thành xây dựng và triển khai kế hoạch cấp nước an toàn theo quy định, đảm bảo khả năng ứng phó với mọi tình huống rủi ro.

SAWACO đặc biệt siết chặt kiểm soát chất lượng nguồn nước trước bối cảnh biến đổi khí hậu và nguy cơ ô nhiễm. Hệ thống giám sát tự động được bố trí tại các trạm bơm, cho phép theo dõi và cảnh báo các chỉ tiêu chất lượng nước theo thời gian thực. Công tác quan trắc định kỳ tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn quốc gia đối với nước mặt và nước ngầm.

Một điểm nhấn của năm 2025 là việc nâng cấp, hướng đến tự động hóa toàn bộ hệ thống cấp nước với ứng dụng SCADA và GIS. Các nhà máy đều được trang bị thiết bị giám sát trực tuyến, quản lý hóa chất xử lý và thực hiện bảo trì theo kế hoạch định kỳ, giúp hệ thống vận hành ổn định và liên tục.

SAWACO tiếp tục nâng cấp và hướng đến tự động hóa toàn bộ hệ thống sản xuất và cung cấp nước sạch ẢNH: ĐVCC

Đặc biệt, SAWACO đã triển khai phương án cấp nước khẩn cấp trên toàn mạng lưới, sẵn sàng ứng phó sự cố hoặc ngưng nước diện rộng. Việc điều tiết giữa cụm cấp nước Thủ Đức và Tân Hiệp cho thấy hiệu quả rõ rệt, đảm bảo nguồn nước liên tục cho người dân thành phố.

Nhờ áp dụng đồng loạt các giải pháp như tách mạng, quản lý DMA, kiểm soát áp lực, dò bể chủ động và ứng dụng SCADA - GIS, tỷ lệ thất thoát nước liên tục được cải thiện qua từng năm.

Các đơn vị thành viên tăng cường thay thế đồng hồ, điều chỉnh cỡ đồng hồ không phù hợp, kiểm soát gian lận cũng như nâng cao kỹ năng sửa bể và đào tạo lực lượng kỹ thuật. Dù hạ tầng cũ và địa hình phức tạp gây nhiều khó khăn, nỗ lực toàn hệ thống đã mang lại kết quả rõ rệt.

SAWACO cũng thực hiện đúng lộ trình của UBND TP.HCM về giảm khai thác nước ngầm, từ 100.000 m³/ngày xuống còn 36.000 m³/ngày và sẽ tiếp tục giảm còn 30.000 m³/ngày trong thời gian tới. Song song đó là công tác tuyên truyền vận động người dân trám lấp giếng, chuyển sang sử dụng nước máy.

Trong năm 2026, SAWACO đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ thất thoát dưới 13,6% và cập nhật, hoàn thiện hơn nữa chương trình cấp nước an toàn; định hướng dài hạn bao gồm bảo vệ lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai, phối hợp liên ngành, liên địa phương, xây dựng hồ chứa nước sạch trong đô thị và ứng dụng phần mềm giám sát chất lượng nước theo thời gian thực.

Với phương châm "Phát triển bền vững - Vì một Thành phố an toàn nguồn nước", SAWACO tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa và gắn kết cộng đồng, khẳng định vai trò quan trọng trong bảo đảm an toàn nguồn nước cho TP.HCM.