Say quắc cần câu, tướng Mỹ để quên tài liệu mật trên xe lửa

Một báo cáo của Văn phòng Tổng thanh tra Lầu Năm Góc công bố ngày 13.3 cho thấy thiếu tướng Antonio Aguto thuộc lục quân Mỹ - người từng phụ trách điều phối, huấn luyện và trang bị cho quân đội Ukraine - đã để quên một ống chứa bản đồ mật trên tàu trong hơn 24 giờ, đồng thời bị chấn động não sau khi ngã do uống rượu trong chuyến công tác.

Thiếu tướng Antonio Aguto (trái) cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) tại trụ sở Bộ Tư lệnh lục quân Mỹ tại Đức ngày 14.12.2023 ẢNH: REUTERS

Theo The Hill ngày 17.3 dẫn báo cáo dài 56 trang, vào cuối tháng 3.2024, ông Aguto mang theo các bản đồ mật trong chuyến di chuyển từ Đức đến Ukraine và giao cho nhân viên quản lý.

Tuy nhiên, trong hành trình quay lại Ba Lan ngày 4.4.2024, các tài liệu này đã bị bỏ quên trên tàu. Cơ quan điều tra cho biết: "Chúng tôi không tìm thấy đủ bằng chứng để xác định ai đang kiểm soát các bản đồ mật sau khi hành khách lên tàu trở về".

Số tài liệu sau đó được Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine thu hồi.

Báo cáo cũng nêu rõ các tài liệu mật thông thường phải được vận chuyển qua kênh chuyển phát chuyên biệt, nhưng trong trường hợp này quy trình đó không được áp dụng. Ông Aguto đã nhận trách nhiệm về sự cố.

Văn phòng Tổng thanh tra Lầu Năm Góc đã tiến hành điều tra sau khi cơ quan giám sát nhận 3 đơn khiếu nại nặc danh vào tháng 5.2024. Tổng cộng 33 nhân chứng đã được thẩm vấn, cùng với việc rà soát email, hồ sơ y tế, lịch trình công tác và các tài liệu liên quan.

Ngoài sự cố tài liệu, báo cáo còn đề cập đến một vụ việc xảy ra trong chuyến công tác kéo dài 9 ngày của ông Aguto tại thủ đô Kyiv (Ukraine). Tối 13.5.2024, ông tham dự một bữa tối và uống chacha - loại rượu mạnh có nồng độ cồn cao từ 40 đến 50% - và thừa nhận "đã hơi say".

Sau đó, ông nhiều lần bị ngã, trong đó có lần đập đầu vào tường và một lần ngã đập trán xuống đất.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, các cú ngã này đã khiến ông bị chấn động não mức độ từ trung bình đến nặng, được xác nhận qua kiểm tra y tế và chẩn đoán chuyên khoa. Một sự cố khác xảy ra khi ông trên đường tới Đại sứ quán Mỹ, khi ông tiếp tục ngã và bị thương ở vùng hàm.

Báo cáo kết luận việc uống quá nhiều rượu trong bữa tối là nguyên nhân dẫn đến cú ngã đầu tiên và nhiều lần chấn thương sau đó. Tuy vậy, ông Aguto cho biết mình hành động "với thiện chí" và được tướng Darryl Williams - khi đó là chỉ huy lục quân Mỹ tại châu Âu cho phép uống rượu.

Ông Aguto từng đứng đầu Nhóm hỗ trợ an ninh - Ukraine (SAG-U) có trụ sở tại Wiesbaden (Đức) từ tháng 11.2023 đến khi nghỉ hưu vào tháng 8.2024. Báo cáo cũng đề cập các phản ánh về môi trường làm việc "độc hại" tại đơn vị này, nhưng không quy trách nhiệm trực tiếp cho ông.