Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Say quắc cần câu, tướng Mỹ để quên tài liệu mật trên xe lửa

Trí Đỗ
17/03/2026 14:24 GMT+7

Báo cáo của Lầu Năm Góc tiết lộ một tướng Mỹ để quên bản đồ mật trên tàu và bị chấn động não sau sự cố liên quan rượu.

Một báo cáo của Văn phòng Tổng thanh tra Lầu Năm Góc công bố ngày 13.3 cho thấy thiếu tướng Antonio Aguto thuộc lục quân Mỹ - người từng phụ trách điều phối, huấn luyện và trang bị cho quân đội Ukraine - đã để quên một ống chứa bản đồ mật trên tàu trong hơn 24 giờ, đồng thời bị chấn động não sau khi ngã do uống rượu trong chuyến công tác.

Thiếu tướng Antonio Aguto (trái) cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) tại trụ sở Bộ Tư lệnh lục quân Mỹ tại Đức ngày 14.12.2023

Theo The Hill ngày 17.3 dẫn báo cáo dài 56 trang, vào cuối tháng 3.2024, ông Aguto mang theo các bản đồ mật trong chuyến di chuyển từ Đức đến Ukraine và giao cho nhân viên quản lý.

Tuy nhiên, trong hành trình quay lại Ba Lan ngày 4.4.2024, các tài liệu này đã bị bỏ quên trên tàu. Cơ quan điều tra cho biết: "Chúng tôi không tìm thấy đủ bằng chứng để xác định ai đang kiểm soát các bản đồ mật sau khi hành khách lên tàu trở về".

Số tài liệu sau đó được Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine thu hồi.

Báo cáo cũng nêu rõ các tài liệu mật thông thường phải được vận chuyển qua kênh chuyển phát chuyên biệt, nhưng trong trường hợp này quy trình đó không được áp dụng. Ông Aguto đã nhận trách nhiệm về sự cố.

Văn phòng Tổng thanh tra Lầu Năm Góc đã tiến hành điều tra sau khi cơ quan giám sát nhận 3 đơn khiếu nại nặc danh vào tháng 5.2024. Tổng cộng 33 nhân chứng đã được thẩm vấn, cùng với việc rà soát email, hồ sơ y tế, lịch trình công tác và các tài liệu liên quan.

Ngoài sự cố tài liệu, báo cáo còn đề cập đến một vụ việc xảy ra trong chuyến công tác kéo dài 9 ngày của ông Aguto tại thủ đô Kyiv (Ukraine). Tối 13.5.2024, ông tham dự một bữa tối và uống chacha - loại rượu mạnh có nồng độ cồn cao từ 40 đến 50% - và thừa nhận "đã hơi say".

Sau đó, ông nhiều lần bị ngã, trong đó có lần đập đầu vào tường và một lần ngã đập trán xuống đất.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, các cú ngã này đã khiến ông bị chấn động não mức độ từ trung bình đến nặng, được xác nhận qua kiểm tra y tế và chẩn đoán chuyên khoa. Một sự cố khác xảy ra khi ông trên đường tới Đại sứ quán Mỹ, khi ông tiếp tục ngã và bị thương ở vùng hàm.

Báo cáo kết luận việc uống quá nhiều rượu trong bữa tối là nguyên nhân dẫn đến cú ngã đầu tiên và nhiều lần chấn thương sau đó. Tuy vậy, ông Aguto cho biết mình hành động "với thiện chí" và được tướng Darryl Williams - khi đó là chỉ huy lục quân Mỹ tại châu Âu cho phép uống rượu.

Ông Aguto từng đứng đầu Nhóm hỗ trợ an ninh - Ukraine (SAG-U) có trụ sở tại Wiesbaden (Đức) từ tháng 11.2023 đến khi nghỉ hưu vào tháng 8.2024. Báo cáo cũng đề cập các phản ánh về môi trường làm việc "độc hại" tại đơn vị này, nhưng không quy trách nhiệm trực tiếp cho ông.

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Tài liệu mật Tướng Mỹ Antonio Aguto Say rượu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận