Saymee và hành trình 2 năm chinh phục trái tim 1 triệu Gen Z Việt

Saymee - Nhà mạng tiên phong dành riêng cho Gen Z

Tháng 4.2022, ba hộp quà khổng lồ màu hồng bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, thu hút hàng nghìn lượt người tham quan và chụp ảnh. Ít ai ngờ rằng, ẩn sau lớp vỏ màu hồng nổi bật ấy là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực viễn thông - sự ra đời của Saymee - nhà mạng tiên phong dành cho Gen Z. Saymee sau đó đã nhanh chóng trở thành biểu tượng cho sự mới mẻ, công nghệ và cá tính.

Không chỉ trẻ trung về hình thức, Saymee còn được xây dựng với tầm nhìn rõ ràng đến năm 2028: trở thành nền tảng "All in one" - vũ trụ số dành riêng cho Gen Z, nơi đáp ứng mọi nhu cầu từ giải trí, giao tiếp, thể hiện bản thân đến khám phá số hóa. Với sứ mệnh mang đến sản phẩm dịch vụ và trải nghiệm số vượt trội, Saymee định vị mình không chỉ là một đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, mà là một không gian số sống động, nơi giới trẻ được tự do sáng tạo, kết nối và là chính mình.

Chơi để kết nối, trải nghiệm để khẳng định

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất làm nên tên tuổi của Saymee chính là tính tiên phong. Nhà mạng Gen Z tiên phong ứng dụng gamification, kiến tạo trải nghiệm Play-to-earn độc đáo cho người dùng trẻ.

Nắm bắt xu hướng tương tác hóa đang được ưa chuộng, Saymee đã biến việc sử dụng ứng dụng trở thành hành trình khám phá thú vị với thiết kế trực quan, nhiệm vụ đa dạng và hệ thống phần thưởng hấp dẫn. Người dùng Saymee có thể "chơi" để thu thập điểm thưởng, đổi quà tặng, voucher ăn uống, mua sắm và tận hưởng các đặc quyền thiết thực – điều mà trước đây tưởng chừng chỉ xuất hiện trong game online.

Tính đến hiện tại, Saymee đã hình thành được một cộng đồng người dùng gắn bó, liên tục mở rộng, kết nối bằng những câu chuyện thương hiệu và tương tác cá nhân đầy sáng tạo. Đồng thời, Saymee cũng không ngừng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của "Vũ trụ Saymee" - thông qua hệ thống nhiệm vụ liên tục được cập nhật, bối cảnh thay đổi không giới hạn nhằm đa dạng hóa trải nghiệm của người dùng.

Ra mắt từ năm 2022 đến nay, Saymee liên tục mở rộng hệ thống gói cước "đo ni đóng giày" theo nhu cầu người dùng, từ các gói cước ngày giá siêu rẻ chỉ từ 5.000 đồng, đến các gói dài hạn với dung lượng lên tới 7GB/ngày, 210GB/30 ngày. Có thể thấy rõ, nhà mạng Gen Z đang nỗ lực mang đến tối đa sự linh hoạt, giúp người dùng lựa chọn gói cước theo thói quen sử dụng, ngân sách, thời gian. Sự đa dạng và tính cạnh tranh trong các gói cước là một phần quan trọng trong hệ sinh thái mà Saymee xây dựng cho GenZ.

Trải nghiệm số khác biệt - Khi công nghệ trở thành sân chơi

Vượt ra khỏi khái niệm "nhà mạng truyền thống", Saymee dần khẳng định vị thế của nhà mạng số khi liên tục đưa ra các hình thức activation sáng tạo với định dạng mới lạ như Playable Billboard, đấu game trực tiếp tại trường học… tạo ra trải nghiệm công nghệ - giải trí - kết nối cực kì đặc sắc. Đồng thời, nhà mạng Gen Z cũng tích cực hợp tác cùng các nhà sản xuất nội dung lớn để triển khai các gói cước bình chọn trong chương trình giải trí đình đám như "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai", "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng", tạo nên những dấu ấn riêng không thể nào quên.

Khởi đầu từ một nhà mạng, Saymee đang từng bước khẳng định vai trò là người dẫn đầu trong xu hướng giải trí tương tác dành cho thế hệ trẻ. Năm 2024, Saymee thành công tiên phong tổ chức chương trình "Chinh phục đường lên đỉnh Saymee" - cuộc thi đấu online quy mô toàn quốc đầu tiên dành cho học sinh - sinh viên Việt Nam, kết nối cộng đồng trường học thông qua loạt thử thách độc quyền. Tại đây, các bạn trẻ không chỉ thi đấu, tranh tài mà còn mang về vinh quang cho trường mình, cùng nhiều phần thưởng giá trị.

Saymee cùng dấu ấn sản phẩm Sim Son

Trong năm 2025, Saymee tiếp tục đặt dấu ấn tiên phong trên thị trường với sản phẩm "Sim Son" - chiếc sim số mang đậm tính cá nhân được xây dựng dựa trên 5 phương pháp huyền học tinh hoa. Sim Son không chỉ là một dãy số phù hợp nhất với bản thân - mà còn là một biểu tượng cá nhân, là "lá bùa số học" mang đến năng lượng tích cực, kích hoạt vận son.

Đồng thời, Saymee cũng triển khai hệ thống chấm điểm sim thông minh, giúp người dùng không chỉ được lựa chọn số đẹp, mà còn có cơ hội hiểu rõ ý nghĩa phong thủy gắn với từng dãy số. Sim Son đã trở thành một món quà tinh thần, một tuyên ngôn mang đậm bản sắc cá nhân của người trẻ Gen Z.

Từ những ngày đầu tiên với hộp quà màu hồng khổng lồ giữa thành phố đến hệ sinh thái vũ trụ số đang từng ngày hoàn thiện, Saymee đã và đang khẳng định vị thế nhà mạng tiên phong dành riêng cho Gen Z. Bằng việc kết hợp giữa công nghệ, sự sáng tạo và thấu hiểu giới trẻ, Saymee không chỉ cung cấp dịch vụ viễn thông, mà còn mở ra một không gian sống số hiện đại và tiện ích - nơi mỗi người trẻ đều tìm thấy một phần của mình và có cơ hội định hình tương lai số theo cách riêng biệt nhất.