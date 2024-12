Saymee và hành trình ‘sắc màu’ chinh phục Gen Z trong năm 2024

Xây dựng hệ sinh thái đậm chất Gen Z

Nắm bắt xu hướng "gamification" đang thịnh hành, nhà mạng Saymee đã "chơi lớn" khi ra mắt giao diện ứng dụng theo hướng Play-to-earn độc đáo dành riêng cho Gen Z. Với giao diện bắt mắt và hệ thống nhiệm vụ thú vị, người dùng trẻ có thể thỏa sức "cày game" để tích lũy điểm thưởng, sau đó quy đổi điểm thành các phần quà, voucher mua sắm và vô vàn phần quà hấp dẫn khác. Hệ sinh thái này không chỉ mang đến trải nghiệm viễn thông mới mẻ, mà còn là "sân chơi" kết nối cộng đồng Gen Z năng động và sáng tạo.

Không chỉ dừng lại ở việc áp dụng cơ chế Gamification, Saymee còn tiên phong phát triển hành trình khách hàng online toàn trình, mang đến trải nghiệm "all in one" ngay trên ứng dụng Saymee. Từ việc mua gói cước, nạp tiền đến tham gia các chương trình khuyến mãi, tích điểm đổi quà… tất cả đều được thực hiện dễ dàng chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng. Người dùng Saymee có thể thoải mái vui chơi nhận quà mọi lúc mọi nơi mà không cần phải đến cửa hàng.

Bên cạnh đó, năm 2024, Saymee cũng cho ra mắt chatbot Umee AI - trả lời mọi thắc mắc của Gen Z. Umee AI chăm sóc khách hàng 24/7 không biết mệt mỏi với những câu trả lời dí dỏm, thông minh đậm chất gen Z. Đặc biệt, là nhà mạng dành cho giới trẻ, Saymee không ngừng cải tiến và cung cấp những sản phẩm mà thế hệ số vô cùng yêu thích như: game Saymee Dzu xuân, game SpaceMee, Hộp băng bí ẩn - đập hộp nhận hàng ngàn phần quà, đổi voucher của các brand lớn, Saymee xập xình - nghe nhạc miễn phí mọi lúc mọi mơi, gói cước mới "SAYOF"cung cấp tài khoản Office 365 cho các bạn trẻ thoải mái học tập và làm việc trên môi trường online. Không những vậy, các tính năng trên ứng dụng Saymee cũng được phát triển toàn diện hơn, phục vụ nhu cầu giải trí của các bạn trẻ, có thể kể đến tính năng Tín hiệu vũ trụ, check mood hằng ngày,…

Hành trình kết nối với Gen Z

Saymee luôn năng động trong việc kết nối với thế hệ Gen Z thông qua các chiến dịch truyền thông và bán hàng đa dạng. Chào sân nhân dịp năm mới, Nhà mạng Gen Z đã bất ngờ có mặt tại Landmark 81 với biển quảng cáo tấm lớn chơi được đầu tiên tại Việt Nam. Theo đó, khách hàng sẽ sử dụng chiếc điện thoại của mình như một chiếc điều khiển từ xa để "tham chiến" game Saymee Du Xuân trực tiếp trên màn hình lớn để có cơ hội nhận hàng trăm phần quà giá trị. Chiến dịch đã tiếp cận trực tiếp 3.000 người tại sự kiện và 2,5 triệu người trên môi trường online.

Cũng trong năm 2024, Saymee mừng sinh nhật 1 tuổi bằng đêm nhạc EDM mang tên SAYFEST. Đêm nhạc có sự góp mặt của ca sĩ MONO cùng dàn line-up DJ cực cháy tạo nên bầu không khí cực kỳ cuồng nhiệt cho gần 10.000 khán giả tham dự. Đặc biệt với hình thức đổi vé online bằng cách vượt qua thử thách game ngay trên ứng dụng, Saymee đã cho thấy cách tiếp cận khách hàng hoàn toàn khác biệt, đánh đúng tâm lý người trẻ.

Song song với đó, Saymee cũng đã đến gần hơn với các bạn học sinh, sinh viên trên khắp cả nước thông qua các chiến dịch được triển khai trực tiếp tại các trường học như chiến dịch "Mùa hè Say mê", chiến dịch "Back to school". Các chiến dịch đã tiếp cận hơn 500 trường học trên cả nước, lan tỏa tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm tới các bạn trẻ.

Và gần đây nhất, lần hiếm hoi trên ứng dụng của một nhà mạng viễn thông diễn ra cuộc "đấu trí online" giữa các trường học trên cả nước mang tên "Đường lên đỉnh Saymee". Với format hoàn toàn mới lạ, chương trình đã tạo nên cuộc đua kỳ thú, thu hút 650 trường học tham gia tranh tài.

Tiếp sức hành trình sáng tạo Việt

Năm 2024 đánh dấu sự đồng hành tích cực của Saymee trên hành trình sáng tạo Việt. Nhà mạng Gen Z đã góp mặt trong hàng loạt chương trình truyền hình rating cao, từ "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024", "Chị Đẹp Đạp Gió 2024" với vai trò đối tác chiến lược cung cấp nền tảng bình chọn độc quyền, đến "Đảo Thiên Đường" với những hoạt động tài trợ hấp dẫn. Saymee xuất hiện nổi bật và tiếp cận hàng chục triệu người hâm mộ của cả 3 chương trình.

Bên cạnh đó, Saymee cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ tại concert "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024" 2 ngày tại TP.HCM và Hà Nội với chuỗi hoạt động "chiều fan" hết nấc, từ việc tặng vé concert, quà tặng độc quyền với chữ kí Anh Tài đến dịch vụ đưa đón fan tận nơi. Sự xuất hiện của Anh Tài BB Trần và Neko Lê tại booth trải nghiệm Saymee càng "thổi bùng" không khí concert, mang đến những giây phút giao lưu khó quên cho người hâm mộ.

Ấn tượng của Saymee để lại đã khiến 25.000 khán giả có mặt tại đêm concert ngày 01 đồng thanh hô vang "Saymee". Bằng chiến lược "thấu hiểu" và "sáng tạo", Saymee đã và đang khẳng định vị thế nhà mạng tiên phong trong việc kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Tăng trưởng vượt bậc

Với những nỗ lực không ngừng trong việc cải thiện sản phẩm, dịch vụ và phát triển lấy khách hàng làm trung tâm, nhà mạng Saymee đã đạt được tốc độ tăng trưởng vượt bậc trong năm 2024.

Cụ thể, doanh thu 2024 của Saymee đã tăng gấp 314% so với năm 2023, số thuê bao phát triển mới cán mốc 700.000. Ứng dụng Saymee ghi nhận gần 150.000 lượt tải, trong khi website chính thức thu hút 250.000 lượt truy cập mỗi tháng.

Saymee đã thể hiện sự bứt phá ngoạn mục, khẳng định sức hút mạnh mẽ đối với người dùng trẻ. Trong chặng đường phát triển tiếp theo, Saymee tiếp tục tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghệ để mang đến những sản phẩm và dịch vụ "thấu hiểu" và "sáng tạo" hơn nữa.