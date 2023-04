Schneider Electric hợp tác ACCV giảm phát thải carbon tại các tòa nhà

Sự hợp tác này mang tới những giải pháp thực tiễn khẳng định về cam kết của Schneider Electric trong sứ mệnh hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không (Net-Zero Emission) vào năm 2050 tại hội nghị COP26.



Ông Đồng Mai Lâm - Tổng Giám Đốc Schneider Electric Việt Nam & Campuchia (bên trái) ký kết hợp tác cùng ông Michael Lương - Đại diện Asia Clean Capital Việt Nam (ACCV) (bên phải) CTV

Trong bối cảnh Việt Nam đang nổi lên là một nền kinh tế năng động với tốc độ tăng trưởng cao trong những năm gần đây với nhu cầu sử dụng năng lượng, đặc biệt là điện năng ngày càng lớn; sự gia tăng nhu cầu sử dụng năng lượng khiến nhà vận hành, quản lý năng lượng phải đối mặt với các thách thức về sự bền vững và ổn định, đòi hỏi sự phối hợp về cả chính sách và công nghệ nhằm đảm bảo kiểm soát được lượng phát thải carbon trong quá trình vận hành.

Cụ thể, mô hình mạng lưới phân phối thời gian thực cho phép các công ty điện tiến hành các chiến lược lưới điện thông minh như quản lý nhu cầu và tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo. Việc phát triển các nguồn điện linh hoạt có thể đáp ứng nhanh chóng với các thay đổi về công suất phát điện năng lượng tái tạo và diễn biến phụ tải điện.

Ngoài ra, Schneider Electric còn cung cấp giải pháp sạc nhanh EV cho các tòa nhà thương mại và công nghiệp. Giải pháp sạc nhanh EV là giải pháp cho quá trình sạc các phương tiện giao thông vận hành bằng điện như: Ô tô điện, xe máy điện, xe buýt điện… trở nên bền vững và hiệu quả hơn. Giải pháp công nghệ này của Schneider Electric hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông bảo vệ môi trường ngày một cao.

Ông Đồng Mai Lâm, Tổng giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia chia sẻ về tầm quan trọng của các đối tác chiến lược trong việc hợp tác giảm lượng khí thải carbon, hạn chế sự nóng lên toàn cầu không quá 1,5 độ C. Ông nhấn mạnh: "Kiến tạo các cơ hội hợp tác với những đối tác đồng quan điểm trong việc thúc đẩy quá trình khử carbon là một trong những điểm then chốt trong chiến lược xây dựng quan hệ đối tác vì một tương lai bền vững. Tại Việt Nam, chúng tôi tiên phong thực hiện cam kết giảm phát thải carbon tại các tòa nhà thương mại và công nghiệp, đồng thời kết nối tiến bộ, tính bền vững với các mô hình đột phá và công nghệ then chốt".