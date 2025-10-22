Sẽ áp dụng một bộ sách giáo khoa trong năm học 2026 - 2027

Chiều 22.10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục; luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Sách giáo khoa rất nhiều lỗi

Đồng tình chủ trương thống nhất một bộ sách giáo khoa trên cả nước, đại biểu Trần Văn Sáu (đoàn Đồng Tháp) nói có rất nhiều phàn nàn về sách giáo khoa.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn ẢNH: QUỐC HỘI

"Nghịch lý của sách giáo khoa là càng xã hội hóa giá lại càng tăng. Vì vậy khi thực hiện chọn bộ sách giáo khoa thống nhất cả nước, cần quy định rõ khâu nào xã hội hóa, khâu nào nhà nước làm", đại biểu đoàn Đồng Tháp nêu.

Ông cho rằng, nhà nước nên thực hiện vai trò chủ đạo trong việc xây dựng và áp dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa trên cả nước. Vì thực tế kinh phí đầu tư cho việc biên soạn, in ấn và cung cấp bộ sách thống nhất là "không đáng bao nhiêu".

Ủng hộ chủ trương một bộ sách giáo khoa, song đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cũng nhắc lại băn khoăn rất "cân não" là sẽ sử dụng bộ sách nào? Đặc biệt nếu áp dụng ngay từ năm học tới 2026 - 2027 có kịp chuẩn bị.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn trấn an các đại biểu "không phải lo lắng". Bộ GD-ĐT đang xây dựng đề án, trong đề án có phương án. Nhanh nhất cố gắng trong tháng 11 sẽ có phương án để trình các cấp thẩm quyền phê duyệt. Bộ trưởng Sơn khẳng định, tiến độ triển khai một bộ sách giáo khoa sẽ kịp vào năm học tới.

Trước khẳng định của Bộ trưởng Sơn, đại biểu Nguyễn Anh Trí nói ông thấy rất yên tâm, phấn khởi và cố gắng làm được như vậy là tốt nhất. Ông đề nghị nếu có sử dụng các bộ sách giáo khoa trong các bộ đang dùng cần hết sức chú ý, bởi lỗi rất nhiều và tại Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội cũng có ý kiến rất nhiều.

"Sách giáo khoa mà có lỗi là tối kỵ", ông Trí nói và dẫn chứng việc cháu ông có mua bộ sách giáo khoa về học, đọc một câu nhưng sai từ và ông đọc lại "đã ứa nước mắt".

Tránh tiêu cực trong xây dựng một bộ sách

Ở góc nhìn khác, đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Lâm Đồng) góp ý cần có giải pháp căn cơ với việc sử dụng sách giáo khoa, "tránh tình trạng một thế hệ học sinh nói rằng bị thử nghiệm nhưng sau đó lại bỏ". Cùng đó, nghiên cứu một bộ sách để lớp người này, lớp người khác sử dụng lại, không lãng phí nguồn lực đất nước và tạo gánh nặng cho người dân.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) ẢNH: QUỐC HỘI

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cũng cho rằng tình trạng một chương trình nhưng nhiều bộ sách, tỉnh này chọn bộ sách A, tỉnh kia chọn bộ sách B, khiến cho các em học sinh gặp khó khăn trong tiếp cận kiến thức, đặc biệt là các cháu chuyển trường, chuyển tỉnh phải đổi sách.

Nhấn mạnh tính cần thiết, phù hợp của một bộ sách giáo khoa, song ông Hòa cũng chia sẻ, để tránh tình trạng tiêu cực, xây dựng một bộ sách thống nhất toàn quốc, cần có hội đồng, chuyên gia đầu ngành đánh giá kỹ lưỡng. Các chương trình biên soạn cần có kế thừa, phát huy cho phù hợp từ các bộ sách cũ.

"Nếu phủ sạch bộ sách đang thực hiện cũng tội cho anh em đã làm. Vì vậy nên có kế thừa, phát huy các bộ sách cho hiệu quả", ông Hòa nói. Đặc biệt, đại biểu đoàn Đồng Tháp cho rằng cần quản lý đối với sách tham khảo khi đây là những loại sách đắt tiền.

Bộ GD-ĐT hiện nay không quy định rõ trong trường có được giới thiệu sách tham khảo hay không? Trong khi đây là bộ sách đắt tiền, là gánh nặng và chỉ sử dụng được từng năm. Vì vậy ngành giáo dục cần có quy định rạch ròi với nội dung này, để mỗi năm học sinh đến trường sẽ không phải mang gánh nặng từ sách tham khảo.



