Sẽ bỏ barie đầu vào toàn bộ các trạm thu phí cao tốc

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về chấp thuận nội dung đề án "Định hướng trong đầu tư, vận hành khai thác hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên cao tốc" của Cục Đường bộ Việt Nam.

Lối vào cao tốc Nha Trang - Cam Lâm thí điểm không có barie và cabin thu phí S.H

Về lộ trình, Bộ GTVT thống nhất nghiên cứu đề xuất mô hình tổng thể quản lý, vận hành khai thác và bảo trì hệ thống giao thông thông minh tập trung cho các tuyến đường cao tốc; đề xuất lộ trình triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện Việt Nam, đảm bảo khai thác hiệu quả đường cao tốc; đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Giai đoạn 2023 - 2025, thực hiện cam kết của Việt Nam với các nước ASEAN tại Chiến lược phát triển giao thông các nước ASEAN giai đoạn 2016 - 2025, xây dựng quy hoạch hệ thống ITS quốc gia và kiến trúc ITS quốc gia đến năm 2030 phù hợp với quy hoạch tổng thể hệ thống ITS các nước ASEAN.

Bên cạnh đó, hoàn thiện, thống nhất mô hình các giai đoạn phát triển của hệ thống thu phí không dừng (ETC); triển khai đầu tư hệ thống thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc đã và đang đầu tư ở giai đoạn đầu theo hình thức thu không dừng, không có barie đầu vào, đảm bảo phù hợp điều kiện và đồng bộ trên toàn hệ thống đường cao tốc tại Việt Nam.

Đối với các tuyến cao tốc đang thu phí (BOT hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền), các nhà khai thác có lộ trình chuyển đổi đồng bộ, kịp thời.

Hệ thống pháp luật quy định liên quan cũng sẽ được hoàn thiện như hệ thống tiêu chuẩn sử dụng trong đầu tư và vận hành hệ thống ITS. Đồng thời, triển khai chuẩn bị và thực hiện đầu tư đối với hệ thống ITS cho các tuyến cao tốc đã và đang đầu tư (giai đoạn phân kỳ đầu tư và giai đoạn hoàn chỉnh).

Giai đoạn 2025 - 2030, tiếp tục hoàn thiện hệ thống ITS cho các tuyến cao tốc được đầu tư hoàn chỉnh; xây dựng được Trung tâm quản lý, điều hành giao thông quốc gia; triển khai kết nối các trung tâm quản lý, điều hành giao thông tuyến về trung tâm quản lý, điều hành giao thông quốc gia...