Sẻ chia với cô trò vùng cao

Xã Mường Típ nằm ở vùng biên giới Việt - Lào, cách trung tâm H.Kỳ Sơn gần 30 km. Cuộc sống đồng bào ở đây còn rất khó khăn khi sinh kế chỉ bám vào rừng. Trường mầm non Mường Típ có 230 cháu đang theo học ở các lứa tuổi, nhưng có đến 8 điểm vì các bản làng nằm xa nhau, giao thông cách trở.

Bếp ăn và phòng ăn dành cho học sinh ẢNH: KHÁNH HOAN

Tại điểm chính của trường ở trung tâm xã Mường Típ có 79 cháu đang theo học bán trú. Nguồn lực nhà nước còn hạn chế, đời sống người dân khó khăn, nên từ nhiều năm qua, các cô giáo phải dựng tạm bếp củi để nấu bữa trưa cho các cháu. "Lâu nay, nhà trường rất mong có bếp để nấu ăn và làm chỗ cho các cháu ăn trưa nhưng không xây được vì không có kinh phí. Rất may mắn được Công đoàn Báo Thanh Niên và các nhà tài trợ giúp đỡ để thực hiện được ước mơ này", bà Phạm Thị Hồng, Hiệu trường Trường mầm non Mường Típ, bày tỏ.

Với số tiền 300 triệu đồng từ Công đoàn Báo Thanh Niên (180 triệu đồng) và Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An - TP.HCM (tài trợ 120 triệu đồng), căn bếp ăn rộng hơn 60 m2 gồm: khu bảo quản, chế biến thực phẩm, khu nấu bằng bếp gas, khu nấu bếp củi, phòng ăn, máy lọc nước, bếp gas đã được xây dựng, mua sắm để phục vụ nhu cầu của trường. Để giúp học sinh có bàn ghế ngồi ăn trưa ngay tại phòng ăn của căn bếp, thay vì phải ngồi bệt giữa chiếu như lâu nay, Công ty CP đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục VN (VEPIC) tài trợ cho trường 27 bộ bàn ghế.

Khánh thành, bàn giao bếp ăn cho nhà trường ẢNH: KHÁNH HOAN

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên, chia sẻ thời gian qua, Báo Thanh Niên đã dành dư địa khá lớn sau mặt báo để tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, kết nối với các doanh nghiệp để chia sẻ với cộng đồng. Hiện nay, Báo Thanh Niên đang thực hiện Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, đã bảo trợ, hỗ trợ cho gần 2.000 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 tại các tỉnh phía nam kể từ năm 2021, và mới đây là 86 trẻ mồ côi do hậu quả của bão Yagi tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng. Đến nay, tổng số tiền hỗ trợ khẩn cấp, trao học bổng và bảo trợ các em mồ côi do đại dịch Covid-19 và các em mồ côi sau bão Yagi là 73,4 tỉ đồng. Với phương châm "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy", Báo Thanh Niên luôn tâm niệm sẽ làm những gì có thể để mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, nhất là trẻ em yếu thế, trẻ em gặp bất hạnh.

Một hạng mục của bếp ăn ẢNH: KHÁNH HOAN

Công đoàn Báo Thanh Niên ngoài việc quan tâm đến đời sống của các công đoàn viên trong cơ quan, hằng năm, Ban chấp hành tổ chức Hội chợ từ tâm ngay tại tòa soạn để tạo sân chơi cho các công đoàn viên và tạo quỹ thiện nguyện. Công trình bếp ăn và các đồ phụ trợ trị giá 300 triệu đồng dành tặng trường được sử dụng từ nguồn gây quỹ này và nguồn của nhà tài trợ. "Chúng tôi hy vọng bếp ăn này sẽ giúp các cháu có những bữa ăn ngon hơn, vui hơn, những chiếc áo ấm, đôi ủng sẽ giúp các cháu ấm áp hơn trong mùa đông", nhà báo Lâm Hiếu Dũng chia sẻ.

Ông Thò Bá Rê, Phó chủ tịch UBND H.Kỳ Sơn, cho biết mỗi năm huyện biên giới này thu ngân sách chỉ đạt 15 - 20 tỉ đồng, trong khi nguồn chi gấp rất nhiều lần thu. Đời sống người dân còn khó khăn, hằng năm, Kỳ Sơn còn phải hứng chịu hậu quả của thiên tai lũ quét, sạt lở đất, lốc xoáy, mưa đá. "Chúng tôi rất trân trọng và biết ơn các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với bà con, nhất là các cháu học sinh", ông Rê chia sẻ.