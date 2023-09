Sẽ có bảng 'tử thần' tại vòng chung kết giải bóng đá U.21 quốc gia 2023?

7 đội đã đoạt vé trước 1 vòng đấu là Viettel, Hà Nội (bảng A), Kon Tum, Đà Nẵng (bảng B), TP.HCM (bảng D) và 2 đồng chủ nhà Đông Á Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An. Chiều 13.9 lượt trận cuối cùng vòng loại đã xác định đủ 5 cái tên còn lại có mặt ở vòng chung kết. Đó là Khánh Hòa, nhất bảng C sau khi thắng Tây Ninh 1-0 (Đỗ Thanh Tài ghi) và Đắk Lăk, nhì bảng C sau khi thắng Đồng Nai 2-0 (Nguyễn Công Tiên và Ngọc Văn Nam ghi). Trận này có đến 1 thẻ đỏ (Cao Quốc Khánh của Đồng Nai) và 8 thẻ vàng (6 thẻ cho Đồng Nai).



Nguyễn Hoàng Bá Vĩ (17, Đắk Lắk) vượt qua sự truy cản của hậu vệ Đồng Nai Anh Tiến

Cái tên tiếp theo là Long An, nhì bảng C sau khi hòa đội đầu bảng TP.HCM 1-1 (Phan Minh Kỳ mở tỷ số cho đội TP.HCM và Nguyễn Quốc Lộc gỡ hòa cho Long An). 2 đội còn lại là PVF-CAND, xếp thứ 3 bảng A sau khi thắng đậm Phú Thọ 6-0 (Trần Gia Huy và Phùng Quang Tú đều lập cú đúp, Nguyễn Lê Phát và Đoàn Huy Long ghi 2 bàn còn lại) và Tây Ninh, đội thứ ba bảng C.

U.21 Long An (áo trắng) giành quyền lọt vào vòng chung kết Khả Hòa

Các trận còn lại chỉ là sự phân định ngôi thứ. Như Viettel thắng Hà Nội 1-0 (Vũ Tùng Dương ghi) để dẫn đầu bảng A, đẩy đội đương kim vô địch xuống nhì bảng. Kon Tum hòa Đà Nẵng 1-1 (Nguyễn Minh Tâm gỡ hòa cho Kon Tum sau khi Hà Ngọc Quang Minh mở tỷ số cho đoàn quân sông Hàn). Kon Tum xứng đáng dẫn đầu bảng B và Đà Nẵng xếp nhì. Một vài trận thủ tục khác: Quảng Nam thắng Quảng Ngãi 5-0, Huế hòa HAGL 1-1, Trung tâm Đào Hà thắng Luxury Hạ Long 2-1, Tiền Giang thắng Cần Thơ 3-2.

Tiêu Trung Hiếu (29, Viettel) đi bóng trước sự truy cản của hậu vệ Vũ Văn Sơn (Hà Nội) Tiffy

Như vậy 12 đội lọt vào vòng chung kết giải U.21 quốc gia năm 2023, gồm: Viettel, Hà Nội, PVF-CAND (bảng A); Kon Tum, Đà Nẵng (bảng B); Khánh Hòa, Đắk Lắk, Tây Ninh (bảng C); TP.HCM, Long An (bảng D). Tại vòng chung kết, 12 đội sẽ chia đều vào 3 bảng, mỗi bảng 4 đội. Bảng A và B thi đấu tại Thanh Hóa, bảng C thi đấu tại Nghệ An. Sau vòng bảng sẽ xác định 6 đội nhất nhì của 3 bảng và 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào tứ kết (theo mã số đã quy định, đính kèm lịch thi đấu).

Gay cấn trận Viettel thắng Hà Nội 1-0 Quỳnh Nga

Nhiều khả năng có bảng "tử thần" ở vòng chung kết

Cũng trong chiều 13.9, Ban tổ chức giải U.21 đã công bố nguyên tắc bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết. Cụ thể như sau: Đội đồng chủ nhà Thanh Hóa nằm ở bảng A mang mã số 1A thi đấu trận khai mạc. Đội đồng chủ nhà Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng C mang mã số 1C. 4 đội nhất vòng loại cùng 2 đội đồng chủ nhà bốc đều vào 3 bảng, mỗi bảng có 2 đội. Các đội đứng nhất và nhì ở vòng loại không cùng bảng ở vòng chung kết.

Cả Tây Ninh (áo đỏ) và Khánh Hòa đều lọt vào vòng chung kết Anh Tiến

Thứ tự bốc thăm như sau: đầu tiên bốc thăm cho 4 đội nhất bảng là Viettel, Kon Tum, Khánh Hòa và TP.HCM vào 3 bảng, trong đó bảng B chắc chắn phải có 2 đội, 2 bảng A và C mỗi bảng có 1 đội, đảm bảo nguyên tắc số 3. Tiếp theo bốc thăm hoặc xếp cho 4 đội nhì bảng vòng loại là Hà Nội, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Long An vào 3 bảng đảm bảo nguyên tắc 4 (không cùng bảng với đội xếp thứ nhất vòng loại). Ví dụ Hà Nội không cùng bảng với Viettel, Đà Nẵng không cùng bảng với Kon Tum. Tiếp theo là bốc thăm hoặc xếp cho 2 đội còn lại là PVF-CAND và Tây Ninh vào các vị trí còn trống (có thể cùng bảng hay không cùng bảng với các đội nhất nhì vòng loại).

Niềm vui của Kon Tum sau bàn gỡ hòa Minh Trần

Căn cứ vào nguyên tắc và thứ tự bốc thăm này, nhiều khả năng sẽ có bảng "tử thần" tại vòng chung kết. Đó có thể là bảng A với Thanh Hóa, Viettel, Đà Nẵng và PVF-CAND hay Thanh Hóa, Kon Tum, Hà Nội và PVF-CAND. Hoặc là bảng C với SLNA, Kon Tum, Hà Nội và PVF-CAND hoặc SLNA, Viettel, Đà Nẵng, PVF-CAND. Đó đều là những ứng cử viên nặng ký của vòng chung kết mà đội nào bị loại cũng đều gây tiếc nuối.

Họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng đá U.21 quốc gia 2023 sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 16.9 tại Hội trường Đông Á Palace, đường Đào Duy Từ, Thanh Hóa. Ban tổ chức đã gửi thư mời đến gần 100 đại biểu, trưởng đoàn, HLV các đội bóng, giám sát, trọng tài, báo chí... tham dự sự kiện này.

Một số hình ảnh ngày cuối cùng của vòng loại:

U.21 Đà Nẵng thể hiện quyết tâm trước trận gặp Kon Tum Minh Trần

Bộ đôi dày dạn kinh nghiệm HLV Lư Đình Tuấn (trái) và Nguyễn Hồng Phẩm của U.21 TP.HCM Khả Hòa

Phạm Ngô Minh Quang (9, Kon Tum) trong trận gặp Đà Nẵng Minh Trần

A Vũ (10, Tây Ninh) dù thua Khánh Hòa (áo xanh) vẫn lọt vào vòng chung kết Anh Tiến

Pha tranh chấp trong trận Hà Nội (áo vàng) gặp Viettel Quỳnh Nga

HLV Dương Hồng Sơn quan sát khả năng phòng ngự của đội Hà Nội (phải) trước pha tấn công của Viettel Quỳnh Nga

HLV Phan Thanh Đức của U.21 Đà Nẵng chỉ đạo quyết liệt Minh Trần

Thủ môn Lý Toàn Tâm của Đồng Nai ngăn chặn pha tấn công của Đắk Lắk Anh Tiến

Trung vệ Nguyễn Hữu Trọng (21, TP.HCM) ngăn pha đi bóng của tiền đạo Nguyễn Như Ý (21, Long An) Khả Hòa

Trận Huế hòa HAGL (trái) 1-1 Minh Trần

U.21 PVF-CAND (giữa) thắng Phú Thọ 6-0 giành suất thứ 3 bảng A dự vòng chung kết PVF

Xếp hạng chung cuộc vòng loại