Sẽ có bộ sách giáo khoa mới từ năm học 2028 - 2029

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng vừa ký ban hành Công văn số 6714/BGDĐT-GDPT gửi các đơn vị thuộc bộ và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra thiếu sách giáo khoa

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ GD-ĐT chỉ đạo xử lý ngay là công tác cung ứng sách giáo khoa năm học 2026 - 2027. Theo đó, Bộ GD-ĐT giao Vụ Giáo dục phổ thông chủ trì áp dụng các biện pháp cấp bách giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa; đồng thời hướng dẫn các địa phương hỗ trợ học tập và tăng cường khai thác, sử dụng sách giáo khoa bản điện tử.

Bộ GD-ĐT sẽ xây dựng bộ sách giáo khoa mới để thực hiện từ năm học 2028 - 2029 ẢNH: TUỆ NGUYỄN

Đáng chú ý, Vụ Tổ chức cán bộ được giao nhiệm vụ tham mưu Bộ trưởng GD-ĐT chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định đối với việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa đầu năm học 2026 - 2027. Dự thảo báo cáo kết quả kiểm điểm và xử lý trách nhiệm này phải trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10.10.

Xây dựng bộ sách giáo khoa mới, sử dụng thống nhất và miễn phí từ năm 2028

Về định hướng lâu dài, Bộ GD-ĐT giao Vụ Giáo dục phổ thông chủ trì xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện Chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông, nhằm hoàn thành bộ sách giáo khoa mới để đưa vào sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028 - 2029.

Song song đó, Ban Quản lý các dự án thuộc Bộ GD-ĐT sẽ chủ trì việc tiếp nhận, quản lý và giữ bản quyền bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc thông qua phương án chuyển giao quyền tác giả từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về Bộ GD-ĐT.

Lộ trình này hướng tới mục tiêu đề xuất cơ sở pháp lý xác định bản quyền sách giáo khoa là tài sản của Nhà nước do Bộ GD-ĐT quản lý, từ đó xây dựng phương án khai thác, phát hành miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh phổ thông từ năm học 2028 - 2029.

Để phục vụ bài toán ngân sách và phân bổ chính xác, Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin được giao đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Việc kết nối này giúp xác định chính xác nhu cầu sách giáo khoa theo từng cấp học, từng cơ sở giáo dục, làm căn cứ phối hợp với Bộ Tài chính tính toán ngân sách đảm bảo trang thiết bị, giáo viên và cung ứng miễn phí sách giáo khoa theo đúng lộ trình.

Cắt giảm khâu trung gian, xem xét giao địa phương in ấn để giảm giá sách

Nhằm tiết kiệm ngân sách nhà nước và giảm chi phí mua sách giáo khoa cho phụ huynh, Vụ Kế hoạch - Tài chính được giao chủ trì nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ công tác biên soạn, xuất bản, phát hành và cung ứng sách giáo khoa. Bộ GD-ĐT yêu cầu rà soát toàn bộ công tác phát hành, cắt giảm tối đa các khâu trung gian.

Đặc biệt, Bộ GD-ĐT đang nghiên cứu cơ chế giao cho các địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm in ấn, phát hành sách giáo khoa. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ giúp giảm đáng kể giá thành sản xuất, mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng và giảm áp lực chi tiêu đầu năm học.

Về phía đơn vị xuất bản, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có trách nhiệm bảo đảm cung cấp miễn phí bản điện tử sách giáo khoa, thực hiện chuyển giao bản quyền sách giáo khoa theo phương án phê duyệt và phối hợp xây dựng phương án đổi mới phát hành, triệt tiêu các khâu trung gian không cần thiết.

Siết chặt an toàn bữa ăn bán trú

Bên cạnh câu chuyện sách giáo khoa, công văn của Bộ GD-ĐT cũng đặt ra các chỉ đạo sát sao về điều kiện nuôi dạy học sinh. Vụ Học sinh, sinh viên được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai ngay các biện pháp bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn học đường theo Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GD-ĐT nhấn mạnh yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ sở giáo dục; tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn thực phẩm, cắt xén khẩu phần ăn, tham nhũng hay lãng phí. Đồng thời, Vụ Kế hoạch - Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho cơ sở giáo dục.

Bộ GD-ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ nghiêm túc triển khai, đảm bảo tiến độ và chịu trách nhiệm trước bộ trưởng về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 494/TB-VPCP truyền đạt kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng nhằm giải quyết dứt điểm các tồn tại về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình giáo dục phổ thông và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.