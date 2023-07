Sẽ có chế tài thích đáng nghệ sĩ quảng cáo sai phạm

Theo ông Lê Quang Tự Do, bảo vệ sức khỏe người dân thì liên quan trực tiếp 3 bộ: Bộ Y tế, Bộ Công thương và Bộ NN-PTNT. Nhưng khi có vấn đề liên quan đến quảng cáo về khám chữa bệnh, thuốc, an toàn thực phẩm không đúng thì dư luận phê phán Bộ TT-TT. Do đó, Bộ TT-TT chủ động gặp Bộ Y tế để bàn việc phối hợp.