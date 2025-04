'Sẽ có một Eximbank mới về hình ảnh và vị thế'

Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank diễn ra ngày 29.4 ẢNH: HẢI THU

Từ tốt tới tối ưu

Quyền Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Hải cho biết, từ 2025, việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp nâng tỷ lệ an toàn vốn, mở rộng hạn mức tín dụng, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đảm bảo ở mức ổn định 12% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Eximbank luôn đặt yếu tố an toàn vốn lên hàng đầu.

"Tăng trưởng tín dụng của Eximbank sẽ đi theo hướng tốt trước, to sau, to rồi thì phải tiếp tục tối ưu. Chúng tôi chọn cách sẽ đi vững, đi có chọn lọc và xác định cần kiểm soát rủi ro ở mức độ cao hơn", ông Hải nói.

Về kinh doanh, thời gian tới, Eximbank đầu tư cho chuyển đổi số, thay đổi mạnh mẽ về tư duy số hóa toàn diện từ onboarding khách hàng trực tuyến, triển khai các dịch vụ tài chính trên nền tảng số, phục vụ khách hàng trên không gian số.

Điều này sẽ giúp giảm mạnh chi phí vận hành, tinh gọn nhân sự, tăng tốc độ và năng suất hệ thống. Tuy nhiên, đi cùng với đó là yêu cầu đầu tư lớn cho công nghệ và hoạch định rõ ràng để không bị tụt hậu so với tốc độ phát triển công nghệ mới.

Ngân hàng tập trung vào thế mạnh của mình ở mảng xuất nhập khẩu, tập trung tối ưu hóa lợi ích, giao dịch tài trợ thương mại, tăng thu nhập từ phí dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ thay vì chỉ cạnh tranh bằng lãi suất.

Eximbank có những khách hàng gắn bó bền vững 15 - 20 năm qua, tỷ lệ khách hàng lâu năm thuộc top cao nhất thị trường là nền tảng để phát triển mảng tài trợ thương mại về dài hạn. Năm qua, Eximbank đã được nhiều đối tác nước ngoài cấp hạn mức tài trợ lớn, từ 200 - 400 triệu USD, phục vụ tài trợ thương mại.

Ông Nguyễn Hoàng Hải nhấn mạnh, Eximbank tăng cường các hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát chặt nợ xấu và nỗ lực xử lý nợ xấu ở các giai đoạn trước. Mục tiêu của Eximbank là đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 2% trong năm 2025. Một điểm thuận lợi lớn cho công tác xử lý nợ xấu đó là tài sản thế chấp của Eximbank rất tốt, tỷ lệ cho vay có tài sản đảm bảo lên tới 96% tổng dư nợ. Về quản trị, ngân hàng sẽ thực hiện quản trị minh bạch và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Người đứng đầu Ban Điều hành của Eximbank nói thêm: "Quý cổ đông có thể tin tưởng vào chất lượng tài sản của ngân hàng. Sắp tới, chúng tôi sẽ thực hiện tinh gọn, tối ưu và nâng cao hiệu quả hoạt động, mang đến lợi ích cho khách hàng, cổ đông và cán bộ nhân viên. Đội ngũ sẽ đồng lòng hành động ngay để bắt kịp xu hướng thị trường, làm mọi thứ có kiểm soát và thực chất".

Ông Nguyễn Hoàng Hải nhấn mạnh, Eximbank sẽ hướng tới xây dựng một ngân hàng phát triển bền vững, ổn định cơ cấu quản trị, đặc biệt sẽ có một thay đổi rất lớn về bộ mặt, hình ảnh, vị thế của ngân hàng trên thị trường.

Nhắm đích lợi nhuận gần 5.200 tỉ đồng

Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 10,7% lên 265.500 tỉ đồng, huy động vốn 206.000 tỉ đồng, tăng 15,5% so với năm trước. Dư nợ cấp tín dụng dự kiến tăng 16,2% lên mức 195.500 tỉ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng giảm 0,54% xuống còn 1,99%. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế vượt 5.188 tỉ đồng, tăng trưởng 23,8% so với năm 2024.

Lãnh đạo Eximbank nhấn mạnh, nhiệm vụ đặc biệt năm 2025 và những năm tới là phát triển nền tảng khách hàng, định vị phân khúc mục tiêu, nâng cao hiệu quả và gia tăng năng lực cạnh tranh. Eximbank sẽ tái cấu trúc tài chính và danh mục tài sản, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, phát huy mô hình xử lý nợ tập trung. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cải thiện các chỉ số sinh lời, tăng cường năng lực tài chính và khả năng ứng phó rủi ro.

Theo đó, Eximbank luôn chú trọng kiện toàn năng lực quản trị rủi ro, đặc biệt đối với rủi ro thanh khoản, thông qua chỉ số an toàn vốn. Eximbank đã có lộ trình triển khai Basel III và IFRS đưa việc công bố thông tin đến chuẩn mực quốc tế.

Vấn đề nhân sự, với sự đồng thuận và nhất trí cao, đại hội đã bầu ra hội đồng quản trị (HĐQT) và ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2025 - 2030).

Kết quả, 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới gồm: ông Nguyễn Cảnh Anh, bà Đỗ Hà Phương, ông Phạm Tuấn Anh và 2 thành viên HĐQT độc lập là ông Hoàng Thế Hưng và bà Phạm Thị Huyền Trang.

Cùng với đó, cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề cử có hai thành viên độc lập nhằm đảm bảo yêu cầu mới của luật Các tổ chức tín dụng 2024, đảm bảo hoạt động của HĐQT độc lập, khách quan và minh bạch.



Đại hội cũng thống nhất bầu ra 5 thành viên ban kiểm soát, gồm: bà Doãn Hồ Lan, ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn, ông Nguyễn Trí Trung, bà Trần Thị Minh Lý và ông Hoàng Tâm Châu.

Với sự đồng thuận, nhất trí cao, đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng.