Sẽ có phim về nhóm nhạc huyền thoại Bee Gees

Ridley Scott, người vừa cầm trịch bộ phim lịch sử Napoleon trong năm vừa qua, đã quyết định mở rộng khả năng của mình bằng việc đàm phán để đạo diễn bộ phim (chưa có tựa đề) xoay quanh nhóm nhạc Bee Gees. Người viết kịch bản là John Logan – người từng làm việc với Scott trong nhiều dự án mà nổi tiếng nhất là Gladiator (Võ sĩ giác đấu) vang danh toàn cầu.

Bộ 3 người Úc gốc Anh - Bee Gees là một trong những nghệ sĩ ghi âm bán chạy nhất mọi thời đại, nổi tiếng trong những năm 1960 và 1970. Anh em nhà Gibb gồm Barry, Robin và Maurice là những người đứng sau các bản hit như How Can You Mend a Broken Heart, Too Much Heaven, Nights on Broadway và Stayin' Alive.

Barry, Robin và Maurice bắt đầu biểu diễn cùng nhau vào cuối những năm 1950, tập trung vào dòng nhạc dân gian và soft rock. Thế nhưng họ chỉ nổi tiếng sau đĩa nhạc Saturday Night Fever với chất liệu disco, giúp họ mang về 5 giải Grammy danh giá, trong đó có cả Album của năm.

Bộ 3 Maurice, Barry và Robin Gibb The New York Times

Barry Gibb, người anh trai duy nhất còn sống, sẽ điều hành sản xuất bộ phim. Nhiều nhà làm phim đã bắt tay vào dự án trong nhiều năm, tuy nhiên tính cho đến nay vẫn chưa có cái tên nào xác nhận đồng hành đến cuối cùng.

Động thái này được đưa ra sau khi Paramount phát hành bộ phim Bob Marley: One Love ở nhiều cụm rạp từ tuần này. Bất chấp những đánh giá trung bình từ giới phê bình, tác phẩm vẫn giành được điểm A trên CinemaScore từ phía khán giả và đạt được doanh thu cao trong ngày lễ tình nhân.

Mặc dù đây không phải là bộ phim điển hình mà Scott được biết đến, nhưng có nhiều lý do dẫn đến việc Paramount theo đuổi ông và vị đạo diễn cũng đã gật đầu tham gia.

Đầu tiên, Scott đã hoàn thành việc sản xuất phần tiếp theo của bộ phim đình đám Gladiator 2 có sự tham gia của Paul Mescal, Denzel Washington và Pedro Pascal. Theo các nguồn tin thân cận với tờ Deadline, những cảnh quay ban đầu đã khiến các nhà điều hành phải kinh ngạc.

Đạo diễn Ridley Scott (đội mũ) ở Malta - bối canh cho Gladiator 2 Malta Today

Ngoài ra, ông cũng nổi tiếng là người nhanh chóng tìm ra các dự án tiếp theo cho mình. Do đó, sau khi quá trình sản xuất Gladiator 2 kết thúc vào tháng trước, hãng Paramount đã nhanh chóng gửi kịch bản cho vị đạo diễn xem xét, trước khi ông bắt tay vào một sản phẩm khác.

Về phần Scott, ông đã có mối liên hệ lâu dài với nhóm nhạc huyền thoại từ thời vẫn đang cố gắng bắt đầu sự nghiệp đạo diễn. Mối liên hệ này là với người quản lý lâu năm của Bee Gees vào những năm 1960 - Robert Stigwood.

Stigwood, theo đó, đã giao cho Scott đạo diễn bộ phim có bối cảnh thời trung cổ Castle Crash với sự tham gia của 3 anh em Barry, Robin và Maurice. Bộ phim tuy không thành hiện thực, nhưng mong muốn kể một câu chuyện nào đó với nhóm nhạc huyền thoại vẫn còn đó, và bây giờ, gần 50 năm sau, vị đạo diễn tài danh mới có được cơ hội này.

Paramount đã có được quyền sở hữu toàn bộ tài sản của gia đình Gibb vào năm 2019, cũng như quyền khai thác các bài hát kinh điển của nhóm Bee Gees. Nhiều khả năng đây sẽ là một tác phẩm đi theo khuôn mẫu của Bohemian Rhapsody đã được đề cử Phim hay nhất tại giải Oscar, xoay quanh cuộc đời của giọng ca chính nhóm Queen - Freddie Mercury.