Sẽ có sân khấu quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại hồ Gươm

Chiều 6.10, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã tổ chức gặp gỡ báo chí và các nhà sáng tạo nội dung để thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội diễn ra tại Hà Nội.

Chủ trì buổi họp có anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Lê Hải Long, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Anh Nguyễn Kim Quy và anh Lê Hải Long chủ trì buổi gặp gỡ báo chí

ẢNH: XUÂN TÙNG

T.Ư Hội đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Thông tin tại chương trình, anh Lê Hải Long cho biết, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026), T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động cấp T.Ư trong 2 ngày 10 và 11.10 tại thủ đô Hà Nội.

Với chủ đề "Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam", chương trình không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành của tổ chức Hội mà còn tạo không gian để thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện và trách nhiệm với cộng đồng.

Mở đầu chuỗi hoạt động ngày 10.10 là Lễ chào cờ, Chặng 7 và tổng kết Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với sự tham gia dự kiến của 1.200 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên đến từ các tỉnh, thành phố và Hà Nội.

Tâm điểm của chuỗi hoạt động là Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, trao Giải thưởng "Nguyễn Chí Thanh" năm 2026 và Đại nhạc hội thanh niên, diễn ra tối 11.10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Anh Lê Hải Long thông tin tại cuộc gặp gỡ báo chí ẢNH: XUÂN TÙNG

Tại lễ kỷ niệm, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp của các thế hệ, tầng lớp thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại chương trình, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao Giải thưởng "Nguyễn Chí Thanh" cho 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc; trao giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" cho 15 thanh niên.

Lan tỏa tình yêu Tổ quốc qua âm nhạc

Đặc biệt, dịp này diễn ra chương trình Đại nhạc hội thanh niên với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích như Hòa Minzy, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Erik, nhóm Oplus... Không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động được kỳ vọng tạo nên một đêm hội giàu cảm xúc, trở thành điểm hẹn của thanh niên thủ đô trong dịp đặc biệt này.

Tại hồ Gươm sẽ thiết kế một sân khấu quy mô lớn nhất từ trước đến nay đảm bảo cho hàng vạn khán giả theo dõi. Ban tổ chức phát hành khoảng 2.000 vé đăng ký online thông qua Báo Thanh Niên.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Thanh Niên về việc làm thế nào để Đại nhạc hội thanh niên 2026 tạo được dấu ấn trong lòng giới trẻ và cộng đồng, anh Lê Hải Long cho biết, trọng tâm của chương trình không nằm ở yếu tố giải trí đơn thuần, mà là nghệ thuật chạm đến cảm xúc và khơi dậy lòng tự hào dân tộc.

Các nghệ sĩ trẻ tham gia Đại nhạc hội chia sẻ cảm xúc tại chương trình ẢNH: PHAN LINH

Theo anh Lê Hải Long, điểm khác biệt lớn nhất của Đại nhạc hội nằm ở tư duy dàn dựng không gian nghệ thuật. Chương trình được thiết kế thành một mạch chuyện xuyên suốt gồm 3 chương, chú trọng vào cảm xúc: có lúc du dương, sâu lắng, có lúc lại trào dâng, cao trào nhằm kết nối khán giả đến truyền thống của Hội và lan tỏa tình yêu Tổ quốc.

Yếu tố cốt lõi thứ hai để tạo dấu ấn chính là tinh thần "Tôn vinh giá trị Việt". Anh Long nhấn mạnh, ban tổ chức không sử dụng các bài hát nước ngoài phổ lời Việt. Thay vào đó, 100% ca khúc trong chương trình là những sáng tác của nhạc sĩ Việt Nam.

Mục tiêu là dùng chính âm nhạc, văn hóa của người Việt để làm bật lên thông điệp xuyên suốt: "Tôi yêu Tổ quốc tôi" . Mọi sự đầu tư về sân khấu, hình ảnh hay âm thanh đều hướng tới việc khơi gợi tình yêu quê hương đất nước.

Bên cạnh đó, dấu ấn của sự kiện còn đến từ tính kế thừa và tiếp nối thế hệ. Sự xuất hiện của các ca sĩ trẻ, ca sĩ nhí từng trưởng thành từ phong trào Đoàn, Đội bên cạnh các nghệ sĩ lớn mang một thông điệp rõ ràng về việc bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ tương lai.

Việc ứng dụng công nghệ qua hệ thống vé điện tử mang thông điệp yêu nước cũng là một điểm nhấn hiện đại, giúp tinh thần của đại nhạc hội lan tỏa rộng rãi đến học sinh, sinh viên ngay từ trước khi sự kiện bắt đầu.