Sẽ kiểm định khí thải 70 triệu xe máy cả nước ra sao?

Thông tin tại tọa đàm chiều 29.1, ông Nguyễn Tô An, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết theo đề xuất mới nhất của Bộ NN-MT, xe máy tại Hà Nội và TP.HCM sẽ phải kiểm định khí thải từ tháng 7.2027.

Từ 1.7.2027 xe máy tại Hà Nội, TP.HCM sẽ phải kiểm định khí thải ẢNH: NGỌC THẮNG

Đến năm 2028, tất cả xe máy tại 2 thành phố này phải tuân thủ mức 2, với nồng độ khí CO tối đa ở mức 4,5%, còn HC với động cơ 4 kỳ ở mức 1.200 phần triệu (ppm). Các thành phố khác là Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế sẽ kiểm định khí thải xe máy từ tháng 7.2028.

Để chuẩn bị cho công tác kiểm định xe máy sẽ bắt đầu từ tháng 7.2027, ngành đăng kiểm chỉ còn 18 tháng để chuẩn bị cho cơ sở hạ tầng và nhân lực. Với số lượng xe máy cần kiểm định khí thải, ước tính cả nước cần có hơn 5.000 cơ sở thực hiện, tương đương cần có hơn 5.000 bộ thiết bị đo khí thải, hơn 5.000 đăng kiểm viên.

Phần lớn cơ sở kiểm định sẽ được đầu tư, tận dụng từ các đơn vị bảo dưỡng xe máy của các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam.

Đồng thời, để chuẩn bị hạ tầng cơ sở dữ liệu để quản lý hơn 70 triệu xe máy, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang thiết kế hệ thống phần mềm kết hợp áp dụng AI để quản lý dữ liệu và có các giải pháp để người dân đưa xe kiểm định thuận lợi, nhanh chóng, hạn chế gian lận, tiêu cực.

Thiếu dữ liệu về bảo dưỡng, sửa chữa xe

Tại tọa đàm, Cục Đăng kiểm Việt Nam nêu đề xuất thành lập Hiệp hội Bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới Việt Nam, nhằm nâng cao chất lượng bảo dưỡng xe cơ giới.

Theo thống kê doanh số bán xe của các thành viên trong Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), năm 2025 đạt hơn 375.700 xe, tăng 10,5% so với năm trước. Riêng tháng 12.2025, lượng xe giao đến khách hàng đạt hơn 47.000 xe, tăng 20% so với tháng 11.2025 và tăng 49% so với cùng kỳ năm 2024.

Hiện Việt Nam có hơn 70 triệu mô tô, xe máy đang lưu hành, trong bối cảnh từng bước kiểm soát khí thải nhóm phương tiện này, dự báo nhu cầu bảo dưỡng đúng quy trình, sửa chữa đúng kỹ thuật, kiểm soát chất lượng phụ tùng và chuẩn hóa tay nghề sẽ tăng nhanh thời gian tới.

Đáng chú ý, tai nạn giao thông xuất phát từ mất an toàn kỹ thuật như hư hỏng phanh, hệ thống lái, lốp, hoặc các hư hỏng do bảo dưỡng không đúng quy trình; thường xảy ra đột ngột, khó khắc phục ngay trong quá trình vận hành và có nguy cơ dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhất là đối với xe khách, xe tải và phương tiện hoạt động đường dài.

Trong khi đó, lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới ở Việt Nam vẫn còn khoảng trống khi chưa có tổ chức nghề nghiệp đủ năng lực kỹ thuật và uy tín xã hội để chuẩn hóa thực hành nghề, giám sát đạo đức nghề nghiệp và làm đầu mối kết nối thông tin an toàn. Cơ chế liên thông dữ liệu giữa doanh nghiệp sửa chữa, cơ quan đăng kiểm và cơ quan quản lý nhà nước còn hạn chế.

"Tốc độ gia tăng phương tiện sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý an toàn kỹ thuật và chất lượng dịch vụ hậu mãi", ông An nói.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cũng cho rằng, dữ liệu về công tác bảo dưỡng, sửa chữa đang trống cả về hành lang pháp lý lẫn hạ tầng đáp ứng. Do đó, việc thành lập Hiệp hội bảo dưỡng sửa chữa xe cơ giới là một mục tiêu quan trọng giúp giải quyết lỗ hổng này.