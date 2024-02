Sẽ phạt, tước bằng tài xế lái xe ô tô vượt ẩu trên đèo Prenn

Ngày 19.2, thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng phòng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết cơ quan công an đã rà soát, truy xét và triệu tập làm việc với tài xế lái xe ô tô vượt ẩu trên đèo Prenn vào mùng 4 Tết Nguyên đán 2024 để xử lý nghiêm theo quy định.

Xe ô tô vượt ẩu, lấn làn trên đèo Prenn vào mùng 4 Tết Nguyên đán Chụp màn hình

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã thông tin, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại một tình huống giao thông nguy hiểm xảy ra trên đèo Prenn (cửa ngõ chính vào ra TP.Đà Lạt) khi tài xế lái xe ô tô vượt ẩu, lấn làn, lạng lách trên đèo vào ngày 13.2 (mùng 4 Tết Nguyên đán) khiến nhiều người bức xúc.

Theo thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, sau khi báo thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSGT phối hợp với Công an TP.Đà Lạt khẩn trương điều tra, xác minh xử lý. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác định được xe ô tô vượt ẩu là xe ô tô tải van mang biển kiểm soát 50G-011.13 do tài xế Đặng Văn Sô (38 tuổi, quê Bình Thuận) điều khiển.

Đèo Prenn vừa được nâng cấp, mở rộng lên 4 làn xe và được thông xe toàn tuyến trước Tết Nguyên đán Gia Bình

Tại cơ quan công an, tài xế Sô khai nhận: sáng 13.2 đã điều khiển xe ô tô tải trên lưu thông hướng từ H.Đức Trọng lên TP.Đà Lạt và do có công việc gấp nên đã vượt xe khách trên đèo Prenn. Tài xế này cũng nhận thấy hành vi vượt xe trái quy định của mình rất nguy hiểm và xin chịu trách nhiệm, đồng thời xin hứa sẽ không tái phạm.

Đội CSGT-Trật tự - Công an TP.Đà Lạt đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ đối với Đặng Văn Sô với hành vi vi phạm vượt xe trong những trường hợp không được vượt và yêu cầu ngày 25.2 đến đơn vị để xử lý.

Theo thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, với hành vi vi phạm diễn ra trên đèo Prenn như nói trên, tài xế này sẽ bị tước giấy phép lái xe 2 tháng và xử phạt 2,5 triệu đồng.