Sẽ quy định rõ tiêu chí 'đất bỏ hoang' để làm căn cứ đánh thuế cao

Tài liệu thẩm định dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luật Thuế thu nhập cá nhân vừa được Bộ Tư pháp công bố.

Tại dự luật, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng.

Dự án luật dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới đây. Nếu được thông qua, đây là lần đầu tiên khái niệm đất bỏ hoang được đưa vào dự thảo luật và áp thuế ở mức cao.

Ông Trương Bá Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), trả lời tại họp báo ẢNH: ĐAN THANH

Trả lời câu hỏi liên quan đề xuất nêu trên tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Tài chính chiều 6.10, ông Trương Bá Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết mức thuế đề xuất 0,2% tương đương với mức thuế suất đang áp dụng đối với đất lấn chiếm quy định trong luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Căn cứ xác định thế nào là đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng hoặc không đưa vào sử dụng là nội dung được thảo luận rất kỹ trong quá trình xây dựng chính sách.

Theo Thông báo 574 ngày 28.9, lãnh đạo Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định rõ tiêu chí, khái niệm để xác định thế nào là đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng trong hệ thống văn bản pháp luật về đất đai. Đây sẽ là căn cứ để áp dụng chính sách thuế.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để có quy định cụ thể trong xác định các tiêu chí, căn cứ xác định thế nào là đất bỏ hoang, không sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, làm cơ sở áp dụng chính sách thuế trên thực tế", ông Tuấn nhấn mạnh.