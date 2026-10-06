Sẽ quy định rõ tiêu chí 'đất bỏ hoang' để làm căn cứ đánh thuế cao

Tài liệu thẩm định dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luật Thuế thu nhập cá nhân vừa được Bộ Tư pháp công bố.
Tại dự luật, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung mức thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng.
Dự án luật dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới đây. Nếu được thông qua, đây là lần đầu tiên khái niệm đất bỏ hoang được đưa vào dự thảo luật và áp thuế ở mức cao.
Trả lời câu hỏi liên quan đề xuất nêu trên tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Tài chính chiều 6.10, ông Trương Bá Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), cho biết mức thuế đề xuất 0,2% tương đương với mức thuế suất đang áp dụng đối với đất lấn chiếm quy định trong luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
Căn cứ xác định thế nào là đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng hoặc không đưa vào sử dụng là nội dung được thảo luận rất kỹ trong quá trình xây dựng chính sách.
Theo Thông báo 574 ngày 28.9, lãnh đạo Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định rõ tiêu chí, khái niệm để xác định thế nào là đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng trong hệ thống văn bản pháp luật về đất đai. Đây sẽ là căn cứ để áp dụng chính sách thuế.
"Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để có quy định cụ thể trong xác định các tiêu chí, căn cứ xác định thế nào là đất bỏ hoang, không sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, làm cơ sở áp dụng chính sách thuế trên thực tế", ông Tuấn nhấn mạnh.
Theo luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực từ năm 2010, đối với đất ở, luật áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần: 0,03% đối với diện tích trong hạn mức; 0,07% đối với phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức và 0,15% đối với phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức.
Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, thuế suất là 0,03%. Đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định chịu thuế suất 0,15%, còn đất lấn, chiếm chịu thuế suất 0,2%.
Nếu so với mức thấp nhất là 0,03% đang áp dụng hiện nay với nhiều loại đất như đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh, thì mức thuế dự kiến 0,2% với đất bỏ hoang sẽ tăng cao gấp 7 lần.
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