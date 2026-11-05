Sẽ tăng mức tiền phạt vi phạm về nghiệm thu PCCC

Sáng 5.11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số dự án luật, trong đó có luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Nội dung nhận được quan tâm là việc dự thảo đề xuất bãi bỏ 2 thủ tục, gồm: kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC (chuyển sang hậu kiểm) và cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện, vật liệu PCCC (chuyển sang quản lý theo chất lượng sản phẩm, hàng hóa).

Đại biểu Cao Mạnh Linh và Nguyễn Thị Sửu thảo luận tại hội trường ẢNH: QUOCHOI.VN

Nêu ý kiến, đại biểu Nguyễn Thị Sửu (đoàn TP.Huế) ủng hộ mục tiêu bãi bỏ các thủ tục nhằm cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ, song lưu ý một số nội dung để đảm bảo hiệu quả quản lý về PCCC.

Bà Sửu cho rằng, một công trình có thiết kế đúng không đồng nghĩa với việc thi công đủ, có thiết bị không đồng nghĩa thiết bị hoạt động hiệu quả, có biên bản nghiệm thu không đồng nghĩa mọi nguy cơ mất an toàn đã được loại trừ.

Từ những vụ việc đã xảy ra trên thực tế, nữ đại biểu nhận định việc bỏ kiểm tra nghiệm thu PCCC không có nghĩa sẽ dẫn tới cháy, nhưng cũng không thể quản lý an toàn chỉ bằng hồ sơ cam kết.

Bà đề xuất phân loại theo mức độ rủi ro, công trình nào có nguy cơ cháy nổ cao, tập trung đông người, nhiều căn hộ, điều kiện thoát nạn phức tạp… thì cần kiểm chứng độc lập trước khi đưa vào sử dụng. Nhóm còn lại có thể áp dụng tự nghiệm thu kết hợp hậu kiểm, kiểm tra xác suất và đột xuất.

Đại biểu Cao Mạnh Linh (đoàn Thanh Hóa) quan tâm đến an toàn PCCC đối với nhà chung cư. Ông dẫn chứng một dự án tại Hà Nội dù được duyệt thiết kế PCCC nhưng thi công không đúng, dẫn tới chưa được nghiệm thu, trong khi cư dân đã vào ở, gây ảnh hưởng tới đời sống.

"Người mua có thể kiểm tra căn hộ khi nhận nhà, nhưng rất khó đánh giá biện pháp an toàn cháy nổ có đúng thiết kế hay không", ông Linh nói, và cho rằng nếu vi phạm được phát hiện sau khi người dân đã vào ở thì khi khắc phục có thể buộc họ phải dừng sử dụng công trình hoặc di dời. Trường hợp vi phạm không thể khắc phục, hệ quả còn phức tạp hơn.

Cạnh đó, với nhà chung cư thuộc diện phải kiểm tra nghiệm thu xây dựng, ông Linh nhận thấy việc bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu PCCC chưa thực sự giảm thời gian cho doanh nghiệp. Bởi cơ quan chức năng vẫn phải đối chiếu thiết kế, kiểm tra hiện trạng hoặc vận hành thử hệ thống.

Để giải quyết bài toán, vị đại biểu đề xuất quy định việc kiểm tra giải pháp an toàn PCCC của cơ quan chuyên môn về xây dựng sẽ được thực hiện trong cùng thủ tục với kiểm tra nghiệm thu xây dựng.

"Riêng đối với nhà chung cư, cần công khai tình trạng đủ điều kiện bàn giao để người mua có thể tra cứu trước khi nhận nhà", ông góp ý.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ẢNH: QUOCHOI.VN

Sẽ tăng mức tiền phạt vi phạm về nghiệm thu PCCC

Giải trình ý kiến các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC đã được bãi bỏ từ 1.7.2026 theo Nghị quyết 66.18 của Chính phủ. Nay, nội dung này được đề xuất luật hóa.

Mặc dù bãi bỏ nhưng theo Bộ trưởng, pháp luật hiện hành đã có đầy đủ quy định, đồng thời dự thảo luật cũng bổ sung một số yêu cầu đối với trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện… "Đây là những nội dung quan trọng để thực hiện công tác hậu kiểm, thanh tra, quản lý, xử lý vi phạm sau này", ông Quang cho hay.

Trước băn khoăn về xử lý trách nhiệm chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình vi phạm sau khi bỏ thủ tục, Bộ trưởng khẳng định hiện đã có đầy đủ chế tài, cả về hành chính lẫn hình sự.

Đặc biệt, Quốc hội đang thảo luận và dự kiến thông qua luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) tại kỳ họp này. Ông Quang cho hay, sau khi 2 luật được thông qua, Bộ Công an sẽ báo cáo Chính phủ sửa đổi Nghị định 106 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC.

Theo đó, sẽ tăng mức tiền xử phạt đối với các hành vi không tổ chức nghiệm thu về PCCC, nghiệm thu PCCC không đúng quy định, không đúng thiết kế PCCC đã được thẩm định.

Đồng thời bổ sung áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như buộc dừng thi công, khai thác, sử dụng công trình, phương tiện; buộc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản…

Cùng đó là bổ sung các biện pháp cưỡng chế nêu không thi hành biện pháp khắc phục hậu quả như: ngừng cung cấp điện, nước, dịch vụ internet, viễn thông; niêm phong công trình, trụ sở, địa điểm; hoặc tạm dừng đăng kiểm, đăng ký phương tiện giao thông.