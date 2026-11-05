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    Quốc hội sẽ xem xét điều chỉnh địa giới hành chính Hà Nội và Phú Thọ

    Mai Hà
    Mai Hà
    Đây là một trong những nội dung Chính phủ trình Quốc hội sẽ được bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, vừa được Quốc hội thông qua.

    Sáng 5.11, với 100% đại biểu tham gia tán thành, Quốc hội đã thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

    Trước đó, trình bày tờ trình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh đề nghị bổ sung 6 nội dung vào chương trình kỳ họp.

    Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ- Ảnh 1.

    Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh

    ẢNH: QUOCHOI

    Cụ thể gồm: xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch theo trình tự, thủ tục rút gọn. Chủ trương đầu tư 3 dự án xây dựng đường bộ cao tốc gồm: cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong, cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

    Xem xét, thảo luận và quyết nghị trong nghị quyết kỳ họp 2 nội dung: báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật. Và việc giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp.

    Quốc hội cũng sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, thành xem xét, quyết định phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế trong nghị quyết của kỳ họp.

    Cơ quan thẩm tra sẽ gửi tờ trình, báo cáo thẩm tra đến đại biểu Quốc hội để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến và dự kiến chỉ bố trí thảo luận việc này tại hội trường.

    Đáng chú ý, Chính phủ đề nghị bổ sung đưa vào nghị quyết kỳ họp 5 nội dung gồm: điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP.Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

    Nội dung thực hiện giải pháp thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay quy định tại khoản 2 điều 4 của Nghị quyết số 19 của Quốc hội. Quản lý xuất nhập cảnh đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài. Sử dụng ngân sách trung ương hỗ trợ các khoản chi phí của các dự án Binh đoàn 15 đã thực hiện.

    Theo chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã được bổ sung, Quốc hội kết thúc đợt 1 vào ngày 13.11, giữ nguyên thời gian bế mạc vào đợt 2 ngày 21.11.

    Liên quan đến Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, cuối tháng 10, Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân.

    Theo phương án lấy ý kiến, diện tích dự kiến điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội là 4.006,38 ha, gồm 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm; liên quan xã Ba Vì, xã Yên Xuân (Hà Nội) và xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn, P.Kỳ Sơn (Phú Thọ). Số liệu chính thức được rà soát, đối soát và xác nhận theo thẩm quyền.

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