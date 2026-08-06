Sẽ tháo dỡ quán cà phê và công trình sai phép tại dự án Huế Times Square

Sáng 6.8, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dù đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu khắc phục, nhiều hạng mục xây dựng sai phép tại dự án khu dịch vụ du lịch cao cấp Huế Times Square (tại 5 Lê Lợi, phường Thuận Hóa, thành phố Huế, nằm bên bờ sông Hương) vẫn tồn tại.



Dự án Huế Times Square nằm tại vị trí "đất vàng" bên bờ sông Hương ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong đó, nổi bật là khối nhà kinh doanh thương hiệu cà phê Katinat với diện tích 236 m². Ngay sau khi đi vào hoạt động, quán cà phê này là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách đến Huế.

Thông tin mới nhất tại buổi họp báo thường kỳ tháng 7 của UBND thành phố Huế diễn ra ngày 5.8, ông Hoàng Việt Cường, Chánh văn phòng UBND thành phố Huế, cho biết UBND phường Thuận Hóa đã ban hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ đối với các hạng mục xây dựng sai phép tại dự án này.

Quán cà phê Katinat xây dựng ngoài hạng mục được cấp phép ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Công trình chính tại dự án Huế Times Square ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

4 trụ trang trí ở lối vào ngoài khu đất vẫn tồn tại ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Am thờ diện tích 26,5 m² xây dựng ngoài hạng mục được cấp phép ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Như Thanh Niên đã đưa tin, trước đó, ngày 23.4.2026, UBND phường Thuận Hóa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh do xây dựng nhiều hạng mục sai phép.

Quyết định yêu cầu trong thời hạn 90 ngày, doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc điều chỉnh, bổ sung giấy phép xây dựng theo đúng quy định.

Nếu quá thời hạn trên mà chủ đầu tư không hoàn thiện được hồ sơ pháp lý thì buộc phải tự tháo dỡ phần công trình vi phạm. Trường hợp không tự nguyện chấp hành sẽ bị tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Đến nay, khi thời hạn 90 ngày đã kết thúc, qua làm việc, chủ đầu tư vẫn không đáp ứng được các điều kiện và thủ tục pháp lý liên quan.

Theo thông tin tại quyết định xử phạt mà UBND phường Thuận Hóa đã ban hành, khu đất tại địa chỉ 5 Lê Lợi nằm ở vị trí đắc địa ven bờ nam sông Hương, có tổng diện tích hơn 8.012 m². Khu đất này được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ, nay là thành phố Huế) đưa ra đấu giá cho thuê để làm khu dịch vụ du lịch cao cấp.

Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh là đơn vị trúng đấu giá với mức giá 5,93 tỉ đồng/năm, thời hạn thuê đất 10 năm kể từ ngày 22.1.2024.

UBND phường Thuận Hóa đã ban hành quyết định xử phạt hành chính mức tiền 110 triệu đồng đối với Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh (chủ đầu tư dự án) ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo quy hoạch được duyệt, khu đất "vàng" này chỉ được phép xây dựng với mật độ tối đa 5%, công trình quy mô 1 tầng và chiều cao không vượt quá 8 m. Các thông số này cũng được thể hiện rõ trong giấy phép xây dựng do cơ quan chức năng cấp cho dự án.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, chủ đầu tư đã xây dựng hàng loạt công trình vượt ngoài cấp phép như: quán cà phê diện tích 236 m² bằng khung sắt, kính cường lực, mái bạt cao 3,5 m; phòng chờ tiếp khách cùng kết cấu; nhà vệ sinh 67 m² , một tầng xây tường gạch, mái bê tông; am thờ diện tích 26,5 m², cao 2 m, phía trên có nhà gỗ mái ngói 19,5 m², cao 2,6 m, tổng chiều cao 4,6 m; 4 trụ trang trí ở lối vào ngoài khu đất, cao 6,2 m, đường kính 0,86 m…

Với những sai phạm trên, trước đó, UBND phường Thuận Hóa đã ban hành quyết định xử phạt hành chính mức tiền 110 triệu đồng đối với Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh. Đến nay, chính quyền địa phương đang tiến hành các bước pháp lý để cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm.