'Tuýt còi' một số hạng mục thuộc dự án Huế Times Square bên sông Hương

Chiều 23.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Lương Bằng, Phó chủ tịch UBND phường Thuận Hóa (thành phố Huế), cho biết đơn vị đang kiểm tra, vận động và giám sát việc đình chỉ thi công một số hạng mục đối với Công ty TNHH Đầu tư và vận tải An Phú Minh, chủ dự án Huế Times Square sau khi địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp này vì vi phạm trong xây dựng.

Trước đó, UBND phường Thuận Hóa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư và vận tải An Phú Minh - chủ đầu tư khu dịch vụ cao cấp Huế Times Square (tọa lạc bên bờ sông Hương) vì đã xây dựng sai giấy phép và bản vẽ thiết kế được phê duyệt. Ông Bằng cho biết, quyết định xử phạt được ban hành từ 23.4, đến nay cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi và vận động doanh nghiệp này thực hiện các nghĩa vụ liên quan.

Theo giấy phép xây dựng được UBND quận Thuận Hóa (cũ) phê duyệt, dự án Huế Times Square tại địa chỉ 5 Lê Lợi gồm công trình chính 1 tầng (cao 8 m, diện tích 400 m²), tầng hầm 630 m², nhà kỹ thuật phụ trợ 1 tầng (cao 3,75 m, diện tích 62,5 m² ).

Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế, UBND phường Thuận Hóa xác định chủ đầu tư đã xây dựng vượt quy định và bổ sung nhiều hạng mục không phép.

Cụ thể, công trình chính phần thông tầng giữa được lắp kính cường lực bao quanh, lợp mái nhựa trong suốt diện tích 410,8 m² ; xây thêm 2 ô thang máy, chiều cao từ đỉnh thang xuống móng 11,6 m, từ đỉnh mái ngoài công trình xuống móng 12,2 m (vượt 4,2 m) so với giấy phép.

Ngoài ra, chủ đầu tư xây các hạng mục không có trong giấy phép như: quán cà phê diện tích 236 m² bằng khung sắt, kính cường lực, mái bạt cao 3,5 m; phòng chờ tiếp khách cùng kết cấu; nhà vệ sinh 67 m² , một tầng xây tường gạch, mái bê tông; am thờ diện tích 26,5 m² , cao 2 m, phía trên có nhà gỗ mái ngói 19,5 m² , cao 2,6 m, tổng chiều cao 4,6 m; 4 trụ trang trí ở lối vào ngoài khu đất, cao 6,2 m, đường kính 0,86 m.

Với những sai phạm này, UBND phường Thuận Hóa đã xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Đầu tư và vận tải An Phú Minh 110 triệu đồng.

Nội dung tại quyết định xử phạt cũng yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công toàn bộ công trình sai phạm. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt, doanh nghiệp phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh, bổ sung giấy phép xây dựng. Hết thời hạn nêu trên, nếu không bổ sung, điều chỉnh giấy phép thì buộc phải tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm; trường hợp không tự nguyện thi hành sẽ bị cưỡng chế.