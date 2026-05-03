Đề xuất phạt đến 30 triệu đồng khi phát tán thông tin khám chữa bệnh sai lệch

Văn bản nêu ý kiến đề xuất điều chỉnh, bổ sung phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với một số hành vi: đăng tải, phát tán thông tin, nội dung tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thiết bị, hàng hóa dưới danh nghĩa có tác dụng khám bệnh, chữa bệnh, thay thế thuốc chữa bệnh hoặc phác đồ điều trị trái với quy định của pháp luật; hành vi phát tán thông tin về phương pháp, liệu pháp, bài thuốc, kỹ thuật khám chữa bệnh chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng tại VN; hành vi phát tán thông tin có nội dung xúi giục, lôi kéo, hướng dẫn người bệnh từ bỏ, trì hoãn hoặc thay thế các phương pháp, phác đồ khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

Đề xuất mức phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với các hành vi: làm ra thông tin về phương pháp, liệu pháp, bài thuốc, kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chưa được kiểm chứng khoa học hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng tại VN; làm ra thông tin có nội dung xúi giục, lôi kéo, hướng dẫn người bệnh từ bỏ, trì hoãn hoặc thay thế các phương pháp, phác đồ khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh… Đồng thời đề xuất quy định buộc hoàn trả hoặc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Đại diện Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết đã đề xuất không áp dụng xử phạt đối với trường hợp cá nhân chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm cá nhân về quá trình khám bệnh, chữa bệnh không vì mục đích quảng cáo, tư vấn chuyên môn, hướng dẫn thay thế điều trị hoặc thu lợi từ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ, phương pháp khám bệnh, chữa bệnh.

TS Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, cho biết đề xuất trên hướng tới làm sạch các thông tin sai lệch về khám chữa bệnh trên mạng xã hội để không ảnh hưởng đến người dân. Nếu được áp dụng, cần có sự phối hợp cơ quan y tế, cơ quan công an về an ninh mạng để thực hiện.

Hiện dự thảo nghị định đã đề xuất phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng đối với hành vi thiết lập, quản trị các trang thông tin điện tử, mạng xã hội hoặc tài khoản, hội, nhóm, chuyên trang trên mạng xã hội, diễn đàn điện tử để đăng tải, hướng dẫn thực hiện các hành vi tại khoản 1, 2 điều 10 (làm ra và phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng tới trật tự xã hội chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự).

Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh, thực tế triển khai công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh nhận thấy, trên không gian mạng xuất hiện ngày càng nhiều nội dung, thông tin cổ xúy các phương pháp, liệu pháp khám bệnh, chữa bệnh chưa được kiểm chứng khoa học hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng. Ví dụ: chữa bệnh "thuận tự nhiên"; chữa ung thư bằng nước kiềm; nhịn ăn, thải độc chữa bệnh; liệu pháp "chanh liều cao"...

Các nội dung, thông tin này đã và đang gây nên những hiểu lầm nghiêm trọng, lôi kéo người dân từ bỏ phác đồ điều trị y khoa chính thống, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và đồng thời vi phạm quy định cấm theo quy định tại điều 7 của luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Y tế đánh giá, các hành vi phát tán thông tin khám chữa bệnh sai lệch trên không gian mạng thường gắn liền với mục đích thương mại, trục lợi, như bán thực phẩm chức năng, thiết bị y tế không rõ nguồn gốc, sản phẩm "thải độc", "tăng miễn dịch", bài thuốc tự chế, khóa học hoặc dịch vụ tư vấn điều trị không phép. Do đó, cơ quan này cho rằng, việc bổ sung quy định trực tiếp như trên sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để xử lý nhóm hành vi vi phạm, đồng thời hạn chế tình trạng lợi dụng niềm tin của người bệnh để kinh doanh trái pháp luật.